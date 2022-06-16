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تعاون بين «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» وشرطة دبي
تعاون بين «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» وشرطة دبي
17 يونيو 2022 01:20

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأفرعها المنتشرة في (92) دولة حول العالم.
وقع المذكرة كل من فاطمة محمد طيب توكل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور عدد من موظفي الجانبين.
وأعربت فاطمة توكل، عن شكرها وتقديرها للقيادة العامة لشرطة دبي، وبرامجهم الاجتماعية الرائدة بإتاحة «برنامج إسعاد» لموظفي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرة إلى أن انضمام موظفي الوزارة للبرنامج ينسجم مع خطط ومبادرات الارتقاء بمعدلات الرضا والسعادة لدى الموظفين وأسرهم، والتي تتبناها الوزارة وتحرص عليها.
ونوهت إلى أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية يمثل جزءاً من توجيهات القيادة العليا في الوزارة، ويساهم في تحقيق العديد من المبادرات والخدمات التي تعزز قيم الشراكة المؤسسية وأنماط الحياة الإيجابية.
وأعربت منى العامري، عن سعادتها بهذه الاتفاقية، مؤكدة أنهم مستمرون بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في البحث عن احتياجات الموظفين وعائلاتهم، والسعي إلى تحقيقها للوصول إلى أعلى مؤشرات السعادة والرضا.
وأكدت العامري: أن هذا التعاون سيؤدي إلى تحقيق السعادة للموظفين وينعكس إيجاباً على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية.
وتتيح المذكرة انضمام موظفي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى برنامج «إسعاد».

شرطة دبي
دبي
الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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