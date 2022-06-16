6 دورات جنائية تستهدف الخبراء والطلبة المتخصصين بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلن المركز الدولي للعلوم الجنائية التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، فتح باب التسجيل في 6 دورات تخصصية للنصف الثاني من العام الجاري، أمام الفئات المستهدفة من الطلبة المتخصصين في العلوم الجنائية والخبراء من دول العالم، وذلك في إطار سعي المركز لإنتاج المعرفة ونقلها إلى الخارج، ليكون بمثابة منصة مرجعية عالمية، وأحد أهم المراكز العلمية في تخصصات العلوم الجنائية.

وقال المقدم دكتور راشد الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن المركز يطرح في مرحلته الأولى 6 دورات متخصصة، وهي دورة في علم السموم الجنائية، ودورة التحليل الجنائي للطائرات من دون طيار، ودورة التحليل الجنائي لإنترنت الأشياء، ودورة أساسية وأخرى متقدمة في تحليل أنماط بقع الدم، ودورة تحليل مسرح الجريمة تحت الماء. كما سيطرح المركز قريباً دورة في التدريب على رفع وتحليل آثار البصمات، ودورة في تعيين الأنماط الظاهرية للحمض النووي.

راشد الغافري

وأكد المقدم الغافري أن المركز يضم نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين من كادر شرطة دبي، إلى جانب مدربين ومتخصصين من معاهد ومؤسسات تعليمية رائدة ومنظمات عالمية متخصصة، يتشاركون معاً لنقل المعرفة والخبرة بالاستعانة بأحدث المختبرات المجهزة تقنياً، بما يحقق الهدف المنشود في تأهيل المنضمين ومدهم بالمعلومات والنماذج التطبيقية في مختلف القضايا ذات الصلة بالعلوم الجنائية. ونوه بأن أكثر من 30 خبيراً جنائياً في شرطة دبي هم من حملة شهادة الدكتوراه، وأكثر من 70 خبيراً جنائياً هم من حملة رسالة الماجستير، وبقيتهم جامعيون من خريجي أرقى الجامعات في العالم.

وأكد أن مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تمتلك كافة الممكنات التي تؤهلها لتكون واحدة من المختبرات الجنائية الرائدة في تحليل الأدلة الجنائية والكشف عن غموض القضايا، نظير امتلاكها لأحدث التقنيات والأجهزة التخصصية الدقيقة، وتمتع كوادرها من الخبراء الإماراتيين بالعلم والمهارة والثقافة المبنية على انخراطهم في قضايا واقعية وميدانية، والاطلاع المستمر على أبرز الدراسات والبحوث العالمية، وحرصهم على المشاركة بالدورات والورش مع خبراء دوليين في ذات المجال.

ودعا المقدم الغافري ذوي الاختصاص من الطلبة الخريجين المعنيين، وموظفي الجهات الحكومية والخاصة من أصحاب التخصص، وكافة الخبراء في دول العالم، للتقدم والتسجيل عبر منصة المركز الدولي للعلوم الجنائية الإلكترونية https://icfs.ac.ae/.