«ولسبرينج رأس الخيمة» تطلق أول برنامج لعلوم الفضاء في المنطقة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت «ولسبرينج»، إحدى مدارس «لايف بلس الدولية» في رأس الخيمة، بالتعاون مع شركة «كويست فور إكسلانس» المختصة بقطاع التعليم في «وادي السليكون» بالولايات المتحدة الأميركية، والتي تعمل مع وكالة «ناسا» للفضاء، عن إطلاق أول برنامج تعليمي لعلوم الفضاء في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف البرنامج الفريد من نوعه، إلى تعليم الطلبة مختلف تخصصات علوم الفضاء، بما فيها برمجة الحاسوب، ومبادئ وأساسيات الهندسة، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات تخطيط وتنفيذ المشاريع العملية العلمية على أرض الواقع، إلى جانب العديد من الموضوعات ذات الصلة.

وتمهيداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي في العام الدراسي القادم، نظمت المدرسة ورشة عمل، لتعريف الطلبة بأهمية البرنامج، قدمها كيم داني، رائد الأعمال، والمدير التنفيذي لشركة «كويست فور إكسلانس»، عضو «اللجنة الاستشارية التعليمية» في «مختبر محطة الفضاء الدولية الوطني» التابع لـ «ناسا»، حيث تمكن الطلبة خلال الورشة إرسال رموز مشفرة إلى الروبوت «بيمو» التابع للشركة والمتواجد على متن محطة الفضاء الدولية، وقام الروبوت بعرض صور ورسائل الطلبة.

بدوره، قال مارتن كلوبر، المدير التنفيذي لمدارس «لايف بلس الدولية»: إن البرنامج يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع التعليم، وينسجم كذلك مع سعيها المتواصل للعب دور رئيس في قطاع استكشاف الفضاء على مستوى العالم.