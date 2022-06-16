«تعليم» تعتمد جدول الامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث

دبي (الاتحاد)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية للامتحانات التعويضية في الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تستهدف طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق مناهج وزارة التربية والتعليم. وتنطلق الامتحانات من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته. ‏وفي الموجّهات العامة للاختبارات، حددت المؤسسة الطلبة المستهدفين في الامتحانات التعويضية وهم المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثالث أو الذين صادفتهم مشاكل تقنية خلال فترة تطبيق الامتحان وتم رصد بياناتهم من خلال الرابط المخصص لهذه الفئات. وتطبق الامتحانات التعويضية ورقياً وحضورياً للصفين الثالث والرابع.

‏وأكدت المؤسسة في الموجّهات أن تطبيق الامتحانات التعويضية سيكون إلكترونياً للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، وسيؤديه الطلبة حضورياً في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

وأكدت أن معلم المدرسة يختص بإعداد وتنظيم تطبيق امتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي لمادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر خلال الفترة المحددة ويتم رصد واعتماد الدرجة في موعد أقصاه يوم الخميس 23 يونيو الجاري. ويتقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة باللجان الامتحانية بمدارس التعليم العام الحكومية وعلى جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات والالتزام بالزي المدرسي الرسمي.

وحددت المؤسسة الفترة الكلية للامتحان بساعتين وتكون فقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن. ويسمح للطالب بالخروج من القاعة بعد ساعة واحدة من بعد الامتحان، لافتة أنه لن يكون هناك أي امتحان بديل عن الامتحان التعويضي لنهاية الفصل الدراسي الثالث لأي من فئات الطلبة، سواء تغيبوا بعذر مقبول، أو واجهوا خللاً تقنياً.

ويبدأ طلبة الثاني عشر لمسار النخبة والمتقدم والعام اختبارات اليوم الأول بمادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية بواقع جلستين في اليوم. تبدأ الجلسة الأولى من الساعة 8:30 لغاية 10:30 صباحاً. ‏أما الجلسة الثانية فتبدأ الساعة 11:00 وتستمر لغاية 1:00 ظهراً.