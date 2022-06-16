رئيس الدولة يستقبل الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا الصديقة الذي يزور الدولة حالياً.

نقل الوزير الإندونيسي، في بداية اللقاء، تحيات فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار. فيما حمّله سموه تحياته إلى فخامة جوكو ويدودو، معرباً عن تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق بمزيد من التطور والنماء.

وبحث سموه والوزير الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما خاصة في المجالات والشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية الحيوية التي تدعم جهود التنمية والتقدم في البلدين.

كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للوزير الإندونيسي.