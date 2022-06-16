مطارات أبوظبي تكشف عن أحدث نظم الإضاءة والتوجيه على مدرج مطار أبوظبي الدولي

كشفت مطارات أبوظبي عن نظام الإرشاد والتحكم المتطور للحركة السطحية "A-SMGCS" في مطار أبوظبي الدولي. يعتبر النظام الأول والأكثر تقدماً من نوعه في الشرق الأوسط وأحدث دليل على سعي شركة الطيران لاستخدام أحدث التقنيات من أجل تزويد ركابها بالسلامة ومنحهم تجربة سفر سلسة والارتقاء بمعايير الكفاءة التشغيلية والاستدامة. وتعزز هذه التكنولوجيا الجديدة من تجربة المسافرين والطيارين على حد سواء حيث تستخدم أنظمة التوجيه والتحكم في المطارات لإضاءة المدارج في الليل أو في ظروف الرؤية المنخفضة، مثل الضباب، لضمان قدرة الطيارين على التعرف بسهولة على المدرج ومناطق الإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى التغلب على أي عوائق محتملة في المطار.

يتيح نظام الإرشاد والتحكم المتطور للحركة السطحية "A-SMGCS" الجديد من المستوى الرابع، الذي صممه مزود حلول المطارات الرائد في المجال أي دي بي سيف جيت "ADB SAFEGATE"، حل الخلاف والتخطيط التلقائي والتوجيه في جميع الظروف الجوية، مما يحسن أيضاً الوعي الظرفي لموظفي التحكم في البرج وكذلك الطيارين. ويقلل النظام الجديد من الوقت الإجمالي لحركة الطائرة بالإضافة إلى تقليل عمليات التحويل القسري بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يفيد الركاب ويخفف من التكلفة المرتبطة بشركات الطيران. يعمل أيضاً على زيادة قدرة المطار مع تقليل استهلاك الطاقة وضمان الحد الأدنى من فترات التوقف المرتبطة بالصيانة. تم تجهيز النظام بتقنية "Follow the Greens" التي تتيح التوجيه الذكي والتحكم الذي يعزز الاستدامة، من خلال الإضاءة التلقائية للأضواء اللازمة فقط في حالة توجيه طائرة معينة إلى البوابة المخصصة لها.

وقال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: إنّ تطلُعنا المستمر للتفوق والتطوّر هو أمر ثابت يُجسّد طموح إمارتنا وقطاع الطيران. وهدفنا هو التأكد من أن جميع مطاراتنا تقدم أحدث التقنيات التي من شأنها تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والنمو وزيادة مساهمتنا في اقتصاد الإمارة. ومن جانبه قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إن مطار أبوظبي الدولي يُعد البوابة الرئيسية للعاصمة أبوظبي، نحن نتعامل مع هذه المسؤولية على محمل الجد، ونتيجة لذلك، نقوم بنشر أنظمة رائدة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان راحة العملاء، والحد من تأثيرنا على البيئة، وتحفيز نمو حركة المرور، هذا النظام يقدم كل شيء ويسعدنا إطلاقه اليوم مع شركائنا الكرام. وقبل تثبيت النظام، عملت مطارات أبوظبي على نهج مشروع من خمس مراحل، والذي تضمن تدقيقاً شاملاً وتصميماً وترقية للإضاءة الأرضية للمطارات والبنية التحتية ونظام التحكم والمراقبة وأنظمة الأبراج والتكامل لأتمتة الحركة الأرضية.

ومن جانبه قال لوران دوبوا، الرئيس التنفيذي لشركة أي دي بي سيف جيت "ADB SAFEGATE" نتطلع إلى مواصلة دعم مطارات أبوظبي بموجب عقد الصيانة طويل الأجل الخاص بنا، والالتزام بمعاييرها العالية واحتضان ثقافة الجودة والكفاءة والاستدامة الخاصة بهم.