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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
16 يونيو 2022 17:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة غرباً خاصة على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً نهاراً يصبح متوسط الموج ليلاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:28 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:35  والجزر الاول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:16.

المصدر: وام
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