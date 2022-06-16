منصور بن زايد يطلق مبادرة مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري المتنقلة

أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، مبادرة مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري المتنقلة والتي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية المحلية وحمايتها، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة واستباقية للمتعاملين في مواقع الحيازات الزراعية والحيوانية وتوصيل الخدمات للمتعاملين في المناطق البعيدة عن مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري الثابتة، خاصة في المناطق الجبلية وفي الوديان، بما يساهم في تعزيز مستويات إسعادهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وستعمل المبادرة التي ستوفر باقة من الخدمات الرقمية للمتعاملين في أماكن حيازاتهم الزراعية على تعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية، ما يعزز من منظومة التنمية المستدامة والنمو الزراعي، حيث ستعمل المبادرة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة لهم وضمان مرونتها واستمراريتها.