الجمعة 17 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
عبدالله بن زايد يعزي وزيرة خارجية بوركينا فاسو في ضحايا الإرهاب
عبدالله بن زايد يعزي وزيرة خارجية بوركينا فاسو في ضحايا الإرهاب
16 يونيو 2022 14:05

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا بمعالي أوليفيا روامبا وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ، قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سينو شمالي بوركينا فاسو وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء.

وأدان سموه واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي.. متقدما بالتعازي إلى شعب بوركينا فاسو الصديق وعائلات الضحايا.

من جانبها، أعربت معالي أوليفيا روامبا عن بالغ شكرها وتقديرها لسموه لما أبداه من مشاعر تعاطف وتضامن مع بوركينا فاسو وشعبها، متمنية لدولة الإمارات وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

المصدر: وام
بوركينا فاسو
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: تمكين «أصحاب الهمم» جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة
اليوم 23:04
بايدن أثناء منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ
عربي ودولي
بايدن: أمن المناخ وأمن الطاقة مرتبطان
اليوم 22:35
غلاف الكتاب
ثقافة
«الفكر والمعرفة» يناقش كتاب «باراديم أجمل للحياة»
اليوم 22:21
طفل يتلقى جرعة من لقاح كورونا
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر بيانا بشأن لقاحات كورونا المعدلة
اليوم 22:06
طوابير السيارات تنتظر ساعات أمام محطات البنزين
عربي ودولي
سريلانكا تغلق المدارس ومؤسسات الحكومة لهذا السبب!
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©