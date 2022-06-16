اتفاقية لتطوير خدمات معالجة مخلفات المسالخ والحيوانات النافقة في العين

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن توقيع اتفاقية مع بلدية مدينة العين لتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك لتطوير خدمات نقل ومعالجة مخلفات مسالخ مدينة العين والحيوانات النافقة والتخلص السليم منها. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شراكة دائمة بين الطرفين وتبادل الخبرات والإمكانيات والدراسات والأبحاث التي تسهم في تطوير وتحسين خدمات معالجة مخلفات المسالخ، إلى جانب تعزيز سبل العمل المشترك لضمان التخلص الآمن والسليم من المخلفات الحيوانية الناتجة عن المسالخ البلدية وأسواق المواشي والحيوانات النافقة وتحويلها إلى رافد اقتصادي يخدم إمارة أبوظبي، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة وصحية ومستدامة، والحفاظ على المظهر العام في إمارة أبوظبي. وقع الاتفاقية كل من الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، والمهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام المركز بتعزيز أواصر العمل المشترك وبناء الشراكات الفاعلة مع الجهات المختصة لتوحيد الجهود في توفير بيئة صحية وآمنة في إمارة أبوظبي، وبما ينسجم مع جهود«تدوير» نحو مواصلة العمل على تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية الرامية إلى تحويل النفايات بعيداً عن المطامر عبر الاستفادة من الحلول البيئية والتكنولوجية التي تدعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في توفير نظام مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة».



وأضاف الكعبي:« نتطلع من خلال التعاون مع بلدية مدينة العين إلى تطوير خدمات نقل مخلفات مسالخ مدينة العين والحيوانات النافقة إلى منشآت المركز لمعالجتها والتخلص السليم منها، وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة، وتوعية منتجي النفايات بالطرق السليمة للتخلص منها، وذلك لضمان صحة وسلامة المجتمع، والحد من التأثير السلبي الذي قد ينجم عن التخلص غير السليم من الحيوانات النافقة والمخلفات الناجمة عن المسالخ وأسواق المواشي». وبموجب الاتفاقية سيتولى المركز مسؤولية جمع ونقل الحيوانات النافقة ومخلفات المسالخ التابعة لبلدية مدينة العين، إلى محطات المعالجة التابعة للمركز، ومعالجتها والتخلص منها بشكل آمن، إلى جانب تطبيق إجراءات النظافة والتطهير والتعقيم على حاويات المسالخ وأسواق المواشي، وتوفير البيانات السنوية للمخلفات والحيوانات النافقة الواردة إلى محطات المركز، ومشاركة الدراسات والأبحاث التي يقوم بها المركز للتعامل مع المخلفات الحيوانية. كما سيعمل المركز على عقد ورش توعوية لمنتجي مخلفات المسالخ وأسواق المواشي لضمان التزامهم بتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، وتسجيلهم في نظام «المانفيست» الإلكتروني «بوليصتي» التابع لتدوير، والذي يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة للنفايات في إمارة أبوظبي.

ويمتلك مركز أبوظبي لإدارة النفايات محرقة للحيوانات النافقة في مدينة العين والتي يستقبل من خلالها المخلفات التي سيتم جمعها ونقلها من مسالخ البلدية وأسواق المواشي في مدينة العين. وتتكون المحرقة من خطين للحرق بطاقة استيعابية تقدر بـ 650 كيلوجراماً في الساعة لكل خط، وتجري عملية الحرق على مرحلتين، الأولى الحرق بدرجة حرارة 850 درجة مئوية، ثم الحرق بدرجة حرارة تتراوح بين 850 و900 درجة مئوية، لضمان قتل البكتيريا والقضاء على خطر انتشار الأمراض وتوفير بيئة صحية للمجتمع.

وحذر المركز الجمهور من خطر التخلص العشوائي من الحيوانات النافقة لما له من تأثير سلبي على صحة المجتمع ونقل الأمراض المعدية، لافتاً إلى أضرار دفن الحيوانات النافقة وتأثيرها السلبي على البيئة إذ أنها قد تتسبب بتلوث المياه الجوفية من خلال تسرب الجزيئات البيولوجية إليها. وعليه، يدعو المركز الجمهور إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الهامة والتواصل مع الإدارة المختصة في المركز لنقل الحيوانات النافقة بشكل آمن.