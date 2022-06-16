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كلية فاطمة للعلوم الصحية تحصد الاعتماد الدولي البريطاني في الأشعة والتصوير الطبي
كلية فاطمة للعلوم الصحية تحصد الاعتماد الدولي البريطاني في الأشعة والتصوير الطبي
16 يونيو 2022 11:39

في إنجاز دولي جديد، حصد قسم الأشعة والتصوير الطبي في كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز  أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، على شهادة الإعتماد من مؤسسة الإعتماد الدولي البريطاني (ASIC)  لمدة اربع سنوات اعتبارا من مايو الماضي وحتى مايو 2026، قابلة للتجديد، حيث أوضحت المؤسسة البريطانية، أن قسم الأشعة والتصوير الطبي بالكلية، يستحق هذا الإعتماد بجدارة، نظراً لحصوله على درجة"التميز" في التعلم والتعليم، والتسويق والتوظيف، ومعاير ضبط وتحسين الجوده، وجاهزية المباني والصحه والسلامه، والموارد الاداريه والبشريه، والخدمات الطلابيه المتقدمة.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل وفق رؤية متقدمة تستشرف المستقبل، من شأنها توفير كافة الإمكانيات التي تمكن مؤسسات الدولة، ومنها بالتأكيد المؤسسات الجامعية والمدرسية التابعة لـ "أبوظبي التقني" من العمل وفق معايير تنافسية غاية في التطور، بما يؤهلها للريادة العالمية بجدارة، حيث تعمل إستراتيجية"أبوظبي التقني" لتمكين كلية فاطمة للعلوم  الصحية، من إستكمال إجراءاتها للحصول على  الاعتراف  الدولي من قبل هيئات الاعتماد الدولي، في جميع  برامجها الأكاديمية خلال عام 2025، وهو الأمر الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة نحو  ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

و قال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، أن هذا الاعتماد الدولي يرسخ المكانة العالمية لكلية فاطمة كمؤسسة رائده ومتميزه، ويجعلها ضمن لائحة المؤسسات التعليميه المعتمده دوليا من المؤسسه البريطانية المدرجه على الرابط الالكتروني: https://www.asicuk.com/international-directory

حيث تعمل هذه المؤسسة الدولية على تقيم ومراجعة القطاع التعليمي في مختلف الجامعات والكليات الدوليه بناء على اسس ومعاير عالميه في المجال التعليمي وذلك لتحسين جودة التعليم ومخرجاته، علما بأنها معتمدة من عدة مؤسسات عالمية في بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها عضو مؤسس في الشبكه الاوروبيه للتعلم عن بعد، لافتاً الى أن الإعتماد الدولي الجديد يمنح الكلية عضوية مجموعة الأمم المتحدة في التاثير الأكاديمي، بجانب عدة امتيازات منها ضمان إستمرارية معاير الجوده، وتطوير وتعزيز العلاقات والشراكات الدوليه، وتحسين التصنيف العالمي للجامعات، وإستقطاب وتوظيف الكفاءات الدوليه، وتحسين وتطوير المهارات البحثيه في تخصص الأشعة والتصوير الطبي بالكلية.

ومن جهته قال الدكتور علي هلال النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية؛ أن جميع البرامج الأكاديمية الستة التي تقدمها الكلية في درجة البكالوريوس، والدبلوم العالي، والدبلوم في تخصصات التمريض ، و الإسعاف و الطوارئ، والعلاج الطبيعي، والأشعة والتصوير الطبي، والصيدلة، وعلم النفس؛ معتمدة، كما تقدم الكلية درجة الدبلوم المساعد في الرعاية الصحية للقوى العاملة الوطنية في الدولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً المواطنين الى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية في أي من برامجها التي تعمل على تخريج الكوادر الوطنية الرائدة والحاصلة على دراجات علمية متنوعة كالبكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم في التخصصات الستة المشار اليها، وذلك في مقاراتها بأبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، وعجمان، بهدف رفد المؤسسات الصحية في الدولة، بالكوادر المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معهد التكنولوجيا التطبيقية
كلية فاطمة للعلوم الصحية
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
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