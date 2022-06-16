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بدء التسجيل اليوم في "مدارس الأجيال"
بدء التسجيل اليوم في "مدارس الأجيال"
16 يونيو 2022 08:04

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال اعتباراً من اليوم 16 يونيو و يستمر لغاية 22 من الشهر ذاته، للطلبة المواطنين ومن في حكمهم.

وأوضحت المؤسسة أن الأولوية بالتسجيل في مدارس الأجيال للطلبة ممن لديهم إخوة في المدرسة ومن سكان النطاق الجغرافي للمدرسة، أو الطلبة المتواجدين ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة، أو خارج النطاق الجغرافي لكن من الإمارة نفسها. 

ولفتت المؤسسة أنه سيتم النظر في الطلبات الأخرى للطلبة من خارج النطاق الجغرافي تبعاً لتوفر المقاعد الدراسية.
‏وحددت المؤسسة شرطين للتسجيل في مدارس الأجيال هما تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بالصف الأول سواء المسجلين مسبقاً في المدارس الحكومية أو الخاصة وحسب توفر المقاعد الدراسية. أما التسجيل للصف الثاني إلى الرابع فيقتصر على طلبة المدارس الحكومية فقط ووفق توفر المقاعد الدراسية.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد اختارت مجموعة من عشر مدارس للحلقة الأولى ليتم تشغيلها من خلال ثلاث مزودين لخدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في مجال المناهج الدولية. وتم اعتماد نموذج "مدارس الأجيال" لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي وهو أحد النماذج المتعددة الذي يوفّر خيارات أكبر لأولياء الأمور. وتمثل "مدارس الأجيال" نموذج جديد لإدارة وتطوير المدارس الحكومية في الدولة.

مدارس الأجيال
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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