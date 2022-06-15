في عهد خليفة.. «البنية التحتية» على رأس الأولويات

هالة الخياط (أبوظبي)

مشروعات تطوير البنية التحتية تربعت على رأس أولويات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، ترجمة لرؤيته الثاقبة، وإدراكاً منه أن البنية التحتية والإسكان يعتبران من الركائز الأساسية لتنمية الدول، وخدمة المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم.

ومنذ توليه، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، رصدت الدولة مليارات الدراهم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تستهدف تحقيق بيئة مستدامة، وخصوصاً على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية، وغيرها من المشاريع بهدف دفع عجلة التنمية والتقدم.

وفي عام 2005، أمر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، بتنفيذ بُنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الدولة، ووجّه بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية، والمرافق الخدمية في الإمارات الشمالية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته الإمارات الأخرى من تطور حضاري وعمراني. وحتى عام 2013، تم إنجاز أكثر من 24 ميناءً، وتشييد مستشفى الشيخ خليفة في رأس الخيمة، وبناء 2000 منزل، بالإضافة إلى عدة طرق سريعة، وتقاطعات، وأنفاق.وشغل الإنفاق على البنية التحتية حيزاً كبيراً من ميزانية الدولة، كونه يعد استثماراً مستداماً، حيث تضاعفت ميزانيتها 291 مرة خلال 49 عاماً، إلى جانب اعتماد 58 مليار درهم ضمن الميزانية العامة للاتحاد عام 2021 مصروفات من أجل استكمال المشاريع الحيوية، وحظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة ب 4.5 مليار درهم من من ميزانية 2021.

حققت الإمارات مجموعة من المنجزات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وكان آخرها حلول الدولة ضمن ال 10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021.

ونجحت دولة الإمارات بفضل دعم ورؤية المغفور له في تحقيق خطوات متسارعة وتبوّء مكانة عالمية مرموقة في مجال البنية التحتية والإسكان. وركزت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تنفيذاً لتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، على التنمية المتوازنة لكافة مناطق الدولة، حيث مارست مهامها بكفاءة وفعالية بتخطيط وتصميم وصيانة المباني الاتحادية بدعم كبير، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة في كافة القطاعات باستثمارات قياسية تجاوزت ال 40 مليار درهم.

وبلغ مجموع الأصول الاتحادية أكثر من 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق الحكومية الخدمية إضافة إلى المساجد.

ومن المنجزات المرموقة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» إنشاء وإنجاز ورفع كفاءة أكثر من 230 مدرسة حكومية، إضافة إلى تطوير منظومة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية الاتحادية، عبر رفدها بأكثر من 32 منشأة ومرفقاً صحياً على أرقى المستويات بجانب تطوير ورفع كفاءة المرافق الصحية القائمة، علاوة على ذلك وفر المغفور له دعماً استثنائياً للصيادين من خلال إنشاء أكثر من 24 ميناء للصيادين.

وحققت الوزارة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، قفزات عملاقة في مجال الطرق، حيث بلغت أطوال الطرق الاتحادية أكثر عن 900 كيلومتر عبر إنجاز أكثر من 140 مشروعاً، وبلغت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية 4300 كيلومتر خلال ال 18 عاماً الماضية، والتي تربط بين مناطق الدولة ومدنها بشكل انسيابي ومرن، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق بجودة عالية، والتي ساهمت في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل والمرور.

الاستقرار السكني

لم تأل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهداً في تحقيق الاستقرار السكني، وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين، فقد ساهم برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في استقرار أكثر من 33838 أسرة مواطنة، من خلال الدعم السكني، وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة. وبلغت نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات أكثر من 85.9% وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدورها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.

مكانة ريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم

رسخت الإمارات مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً. وفازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة «ب» عام 2017 وتم إعادة انتخابها في عام 2019، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية، بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.

وتعد الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وسجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي.

دور تنافسي

بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية. وتلعب الدولة دوراً تنافسياً في التجارة العالمية المنقولة بحراً، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث تعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في الإمارات وتصنف موانئ الدولة ضمن المراكز الأولى على مستوى العالم، وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية المعايير العالمية. كما أسهم الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به دولة الإمارات في أن تكون مركزاً رائداً للأعمال البحرية في منطقة دول الخليج العربي وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية.

اهتمام واسع بالمنشآت المائية رافداً مهماً في التنمية

أولت وزارة وزارة الطاقة والبنية التحتية في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اهتماماً واسعاً بالمنشآت المائية، رافداً مهم في التنمية المائية على سبيل المثال السدود والقنوات المائية ضمن خططها الاستراتيجية خاصة في الأوقات الموسمية وتزايد كميات هطول الأمطار، حيث تم تنفيذ وصيانة أكثر عن 106 سدود خلال ال 20 عاماً الماضية، تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود والبحيرات المائية لأكثر من 200 مليون متر مكعب، الأمر الذي عزز من منظومة الأمن المائي للدولة، وتستهدف توجهات حكومة دولة الإمارات تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، وقد وضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات. وعملت الوزارة على توفير البنية التحتية بكل معطياتها، بما فيها شبكات الطرق والأحياء السكنية والمطارات والموانئ، والمستشفيات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وغيرها وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تحقق الرفاهية وجودة الحياة. وتعد البنية التحتية في دولة الإمارات أحد أبرز مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي وأهم روافد التنمية الحضارية التي يعوّل عليها في تحسين الظروف المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية لسكان الدولة.