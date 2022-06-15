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حاكم الفجيرة يستقبل حاصلاً على دكتوراه في الاقتصاد
حاكم الفجيرة يستقبل عيسى البلوشي لحصوله على الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال (وام)
16 يونيو 2022 02:04

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور عيسى يونس البلوشي، لحصوله على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال، من جامعة مدريد المستقلة بمملكة إسبانيا. واستمع سموه من عيسى البلوشي إلى شرح مفصل عن محتوى رسالة الدكتوراه والمواضيع التي ناقشتها تحت عنوان «نموذج اقتصادي في تحليل التنظيمات الإرهابية ومكافحتها»، مباركاً سموه له تحقيقه هذا الإنجاز العلمي، وتمنى له المزيد من التقدم والنجاح.  من جانبه، توجه عيسى البلوشي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على الاستقبال، وتشجيع سموه لأبناء الفجيرة على مواصلة تحصيلهم العلمي والمعرفي، بما يسهم في دعم مسيرة الدولة في شتى المجالات. حضر اللقاء  محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
إسبانيا
الاقتصاد
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