محمد الشرقي يستقبل أعضاء «المسؤولية المجتمعية»

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المسؤولية المجتمعية التي تشكل إحدى الدعائم الرئيسة في عملية التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتكثيف الجهود وتفعيل الشراكات بين مختلف القطاعات، وفتح آفاق جديدة لتنمية العمل المجتمعي وتحقيق الغاية منه.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء لجنة المسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة برئاسة سلطان محمد مليح، واطلع سموه خلال الاجتماع على أهداف ومهام اللجنة، التي تتضمن تعزيز الشراكة الفعّالة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية، من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والورش التعريفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع أهمها الشباب، وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

ووجّه سمو ولي عهد الفجيرة بمواصلة العمل في المبادرات التي تستقطب مساهمة الشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية في الإمارة، وضمان استمراريتها لتحقيق أفضل النتائج. بدورهم، تقدّم أعضاء لجنة المسؤولية المجتمعية بالفجيرة، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، بالشكر والامتنان لدعم سموّه ومتابعته الدائمة لعمل اللجنة، ما يشكل دافعاً متجدداً لإنجاز الخطط التنموية الشاملة في إمارة الفجيرة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة.