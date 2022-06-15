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أحمد بن محمد و نهيان بن مبارك يعزيان علي المرّي في وفاة نجله
أحمد بن محمد خلال تقديم واجب العزاء (الصور من وام)
16 يونيو 2022 02:03

دبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام واجب العزاء إلى العميد علي غانم المري مستشار شؤون الجنسية والإقامة، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله عبدالله، وذلك في خيمة العزاء بمنطقة الجافلية بدبي. وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحُسن العزاء.

  • نهيان بن مبارك يقدم العزاء لذوي الفقيد
    نهيان بن مبارك يقدم العزاء لذوي الفقيد

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء إلى العميد علي غانم المري مستشار شؤون الجنسية والإقامة في وفاة المغفور له نجله الملازم أول «عبدالله علي غانم المري»، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الجافلية بدبي. وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أحمد بن محمد بن راشد
نهيان بن مبارك
مجلس دبي للإعلام
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