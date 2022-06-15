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سلطان بن أحمد: مواصلة الإنجازات والمحافظة على المكتسبات
سلطان بن أحمد خلال تكريم أحد الخريجين (وام)
16 يونيو 2022 02:03

الشارقة (وام) 

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية. وألقى سموه كلمة دعا فيها الخريجين والخريجات، إلى أهمية الأخذ بأدوارهم في نشر العلم والحثّ على طلبه، ومساعدة زملائهم الآخرين، و«المضي قدماً في بث المعرفة. وهنأ سموه في كلمته الخريجين والخريجات، مباركاً لهم ما تحصلوا عليه من درجات علمية، وذويهم لدورهم في دعمهم والوقوف معهم في رحلة العلم، واختتم سموه رسالته إلى الخريجين والخريجات بدعوتهم إلى مواصلة مسيرة الإنجازات، والمحافظة على المكتسبات، في ظل أخلص القيادات. 
وسلم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي الخريجين والخريجات شهاداتهم، حيث بلغ عددهم 441 طالباً وطالبة لدرجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي.  

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
الدراسات العليا
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