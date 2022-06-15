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تعاون بين «خدمات الشارقة» ومستشفى الأسنان الجامعي
سلطان بن أحمد والحضور خلال التوقيع (وام)
16 يونيو 2022 02:03

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة الخدمات الاجتماعية ومستشفى الأسنان الجامعي، بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه بالجامعة. 
وقع الاتفاقية عن دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري رئيس الدائرة وعن مستشفى الأسنان الجامعي الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.
ووفقاً للاتفاقية، يتفق الطرفان على التعاون في مجالات تعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والمعلومات ونتائج الدراسات والإحصائيات ذات العلاقة باختصاص كل طرف من الطرفين برعاية كبار السن وعلاجهم، والتعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة، وتنظيم برامج ومشاريع مشتركة. كما تضمنت الاتفاقية التزامات الطرفين بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين.

الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
جامعة الشارقة
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