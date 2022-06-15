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«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار والأحداث الجانحين
في جلسته برئاسة صقر غباش وحضور سيف بن زايد
16 يونيو 2022 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

 عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ناقش وأقر خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار، وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادهما وبنودهما. 

  • سيف بن زايد خلال الجلسة
    سيف بن زايد خلال الجلسة

الخدمة المجتمعية
نصت مادة «الخدمة المجتمعية» على أنه يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشرة، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعددٍ من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

لا محاكمة إلا بمحامٍ
استحدث المجلس بنداً على مادة «محاكمة الحدث» ينص على ما يلي: ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامٍ، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية. ونصت المادة على ما يلي: تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور، وللمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه، وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

  • صقر غباش خلال الجلسة
    صقر غباش خلال الجلسة

التدابير الإدارية 
في مادة «التدابير الإدارية»، حيث يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية على الحدث المعرض للجنوح، استحدث المجلس بند «المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج»، والتدابير الإدارية هي: التسليم إلى الولي، والإلزام بواجبات معينة، والإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة، والإحالة إلى مؤسسة الأحداث. كما نصت المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد لهذا القانون تحدد الشروط والضوابط الخاصة بهذه التدابير الإدارية وإجراءات التظلم والأحوال التي يجوز فيها تعديل التدبير الإداري.  

التدريب المهني
كما أن مادة «التدريب المهني»، نصت على ما يلي: يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير. وبينت مادة «الإيداع في منشأة صحية» أن للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه، وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه. 

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
صقر غباش
سيف بن زايد
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