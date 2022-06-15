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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رومانيا
عبدالله البلوكي لدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد بوغدان أوكتافيان باديكا (وام)
16 يونيو 2022 02:03

أبوظبي (وام)

 تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد بوغدان أوكتافيان باديكا، سفير رومانيا لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد بالإنابة للسفير الروماني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير رومانيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
رومانيا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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