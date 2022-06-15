«فاطمة للعلوم الصحية» تحصد الاعتماد الدولي البريطاني

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز دولي جديد، حصد قسم الأشعة والتصوير الطبي في كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، على شهادة الاعتماد من مؤسسة الاعتماد الدولي البريطاني (ASIC) لمدة أربع سنوات، اعتباراً من مايو الماضي وحتى مايو 2026، قابلة للتجديد. وأوضحت المؤسسة البريطانية، أن قسم الأشعة والتصوير الطبي بالكلية، يستحق الاعتماد بجدارة، نظراً لحصوله على درجة «التميز» في التعلم والتعليم، والتسويق والتوظيف، ومعاير ضبط وتحسين الجودة، وجاهزية المباني والصحة والسلامة، والموارد الإدارية والبشرية، والخدمات الطلابية المتقدمة.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل وفق رؤية متقدمة تستشرف المستقبل، من شأنها توفير كافة الإمكانات التي تمكن مؤسسات الدولة، ومنها بالتأكيد المؤسسات الجامعية والمدرسية التابعة لـ«أبوظبي التقني» من العمل وفق معايير تنافسية غاية في التطور، بما يؤهلها للريادة العالمية بجدارة، حيث تعمل استراتيجية «أبوظبي التقني» لتمكين كلية فاطمة للعلوم الصحية، من استكمال إجراءاتها للحصول على الاعتراف الدولي من قبل هيئات الاعتماد الدولي، في جميع برامجها الأكاديمية خلال عام 2025، وهو الأمر الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة نحو ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، أن هذا الاعتماد الدولي يرسخ المكانة العالمية لكلية فاطمة للعلوم الصحية كمؤسسة رائدة ومتميزة، ويجعلها ضمن لائحة المؤسسات التعليمية المعتمدة دولياً.

من جهته، قال الدكتور علي هلال النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، إن جميع البرامج الأكاديمية الستة التي تقدمها الكلية في درجة البكالوريوس، والدبلوم العالي، والدبلوم في تخصصات التمريض، والإسعاف والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والأشعة والتصوير الطبي، والصيدلة، وعلم النفس، معتمدة، كما تقدم الكلية درجة الدبلوم المساعد في الرعاية الصحية للقوى العاملة الوطنية في الدولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً المواطنين إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية في أي من برامجها التي تعمل على تخريج الكوادر الوطنية الرائدة.