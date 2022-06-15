«التنمية الأسرية» تطلق سفراء المسؤولية المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية خدمة سفراء المسؤولية المجتمعية لتعزيز جودة حياة الأسرة، وذلك بهدف دعم الجهود الحكومية بالانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، للمساهمة في دعم رؤية الإمارات 2021 ووصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وجعل الدولة رائدة في مجال جودة الحياة وتعزيز مكانتها لتكون الأسعد عالمياً.

وتسعى خدمة سفراء المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية إلى تنمية معارف ومهارات مجموعة من أفراد المجتمع الإدراكية والعاطفية والاجتماعية، والتأثير الإيجابي في أفكارهم وسلوكياتهم، ليكونوا سفراء في أسرتهم ومجتمعهم لنشر ثقافة السعادة والإيجابية وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية.

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن خدمة (سفراء المسؤولية المجتمعية) تهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة بمحاورها ومبادراتها، وتسعى لتعزيز أسس المجتمع من خلال جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع، وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة، وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها، بالإضافة إلى ترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع».

وأكدت أن الخدمة تؤهل الراغبين في التطوع كسفراء لنشر ثقافة جودة الحياة، من خلال 40 ساعة تدريبية وتطبيقات عملية تتناسب ومراحلهم النمائية، لتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال جودة الحياة. وأشارت الرميثي إلى أن خدمة سفراء المسؤولية المجتمعية تمكن المواطنين والمقيمين داخل الإمارة والذين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 49 عاماً، ممن لديهم الرغبة في التأثير والتغيير الإيجابي في أسرهم ومجتمعاتهم من تطبيق المهارات التي يكتسبونها، ونقل المعارف والمهارات التي يتعلمونها إلى أقرانهم.

وأشارت صنعة السويدي، مديرة مراكز مؤسسة التنمية الأسرية في مدينة العين ومسؤولة خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة في المؤسسة إلى أنه لابد للشخص المتقدم للخدمة أن يكون ملتزماً بـ10% من جلسات المحاكاة الاجتماعية، و90% من الجلسات التطبيقية للمحاكاة الاجتماعية، والحصول على تقييم الأداء البعدي بنسبة لا تقل عن 80%، وتوقيع وثيقة قيم وسلوكيات سفراء المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى إنشاء حساب على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر قيم السعادة الإيجابية.

وأوضحت السويدي أن عملية التسجيل لعضوية خدمة سفراء المسؤولية المجتمعية تهدف في المقام الأول إلى استقطاب وتسجيل المرشحين من خلال فتح باب التسجيل في الخدمة على منصة «تم» للخدمات الحكومية.