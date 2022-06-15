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1.5 مليون شخص داخل الدولة وخارجها يستفيدون من أضاحي «الهلال»
1.5 مليون شخص داخل الدولة وخارجها يستفيدون من أضاحي «الهلال»
16 يونيو 2022 02:02

أبوظبي (وام)

 أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة مشروع الأضاحي هذا العام تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم»، ويستفيد منه مليون و584 ألفاً و464 شخصاً داخل الدولة وخارجها. ويستفيد من المشروع داخل الدولة حوالي 100 ألف شخص، فيما يتم تنفيذ مشروع الأضاحي خارجياً في 56 دولة، ويستفيد منه مليون و484 ألفاً و464 شخصاً. 
وأعلنت «الهيئة»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقرها في أبوظبي، أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابل للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها. 
وتحدث في المؤتمر الصحفي سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في «الهلال الأحمر»، مؤكداً أن «الهيئة» وضعت خطة محكمة لتحقيق أهداف مشروع الأضاحي على الساحة المحلية، بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من تفشي جائحة «كورونا»، والالتزام بالتباعد الجسدي، وتعزيز أوجه الحماية للمستهدفين من الأضاحي، كما سيتم الالتزام بإجراءات التعقيم اللازمة لكل الوسائل المستخدمة في ذبح وتجهيز ونقل الأضاحي إلى المستفيدين. وأشار إلى أن مراكز «الهيئة» على مستوى الدولة أكملت استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي بالصورة التي تحقق أهداف القيادة العليا للهيئة، وقال إن «الهيئة» تتوخى توسيع مظلة المستفيدين من المشروع هذا العام نسبة للظروف الراهنة، وهي حريصة على أن يكون أكثر شمولاً للشرائح التي تستهدفها «الهيئة» محلياً.
 وقال نائب الأمين العام للشؤون المحلية إن «الهيئة» أكملت ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة، واستقبال دعم الخيرين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ «الهيئة» من خلال الموقع الإلكتروني والإيداعات البنكية وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشر مندوبي «الهيئة» في حوالي 350 موقعاً على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن سعر الأضحية داخل الدولة يبلغ 660 درهماً، فيما يبلغ خارج الدولة 400 درهم. وفي ختام كلمته، تقدم العامري بالشكر والتقدير لرعاة برامج «الهلال الأحمر».
وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجياً، قال فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في «الهلال الأحمر الإماراتي»، إن مشروع الأضاحي هذا العام يأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تعيشها الكثير من الشعوب من حولنا، نتيجة لحدة الأزمات والكوارث، وانتشار رقعة الفقر بسبب ندرة الغذاء وارتفاع أسعاره؛ لذلك حرصت هيئة الهلال الأحمر على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، ليشمل حوالي مليون و484 ألفاً و464 مستفيداً في 56 دولة، مشيراً إلى أن المشروع ينفذ في 28 دولة في قارة أفريقيا، و15 دولة في آسيا، و11 في أوروبا، وتستفيد منه دولتين في أميركا الجنوبية. 
 من جهته، قال أحمد سالم الراشدي، الرئيس الإقليمي للتمويل العقاري بمصرف أبوظبي الإسلامي «نجدد تعاوننا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إطلاق مبادرة حملة الأضاحي لهذا العام، والتي تعتبر امتداداً لمسيرة العطاء التي عهدناها في دولة الإمارات بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة».

الهلال الأحمر الإماراتي
الأضاحي
عيد الأضحى
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