شما بنت سلطان: دور محوري للشباب العربي في الاستدامة والبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، ضرورة مبادرة المجتمع المدني للاضطلاع بمسؤولياته إلى جانب الحكومات على صعيد ضمان الاستدامة على المستوى الدولي. وأكدت خلال لقائها مع أعضاء مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع لمركز الشباب العربي، على الدور المحوري الذي ينتظر الشباب في المنطقة العربية التي تستعد لاستضافة مؤتمري (كوب 27) و(كوب 28)، داعية إلى الاستلهام من رؤية دولة الإمارات ونموذجها الرائد في تنفيذ أجندات الاستدامة. واستعرضت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، خلال اللقاء الذي انعقد بحضور معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، المبادرات المتقدمة التي تبنتها «مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية» في مجالات الاقتصاد الدائري والهيدروجين والنقل الذكي والأمن الغذائي والمائي وإدارة الموارد، مشددة على ضرورة تكاتف جميع المعنيين بالاستدامة ومواجهة تحديات التغيير المناخي في العالم عمومًا وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، لما للمنطقة من دور محوري في قطاعات حيوية مؤثرة بينها الطاقة.

وقالت: «يعيش عالمنا اليوم ظروفاً استثنائية لم يشهدها منذ عقود نتيحة التحديات التي فرضتها الظروف الصحية، وما تبعها من إشكالات تتعلق بالموارد الطبيعية وسلاسل الإمداد والتحولات المناخية السريعة التي سببت موجات من الجفاف والفيضانات أدت لرفع أسعار الغذاء وفاقمت معاناة الكثيرين حول العالم، مما أكد على أهمية تصدر الاستدامة جداول أعمال صنّاع القرار حول العالم على جميع المستويات».

كما أكدت خلال لقائها مع أعضاء مجلس الشباب العربي للتغير المناخي على محورية دور الشباب في تحقيق أهداف الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرة إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الشباب العربي في الأعوام المقبلة مع استضافة المنطقة العربية لدورتي مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 27) و(كوب 28).

وأضافت: «نتطلع إلى المشاركة الفاعلة للشباب العربي في قمة المناخ (كوب 27) المرتقبة في مصر بنوفمبر المقبل»

وتابعت الشيخة شما بنت سلطان بالقول: «كذلك، يستعد الشباب العربي لقمة (كوب 28) التي ستستضيفها دولة الإمارات عام 2023، والتي ستكون فرصة لتبني نموذج الدولة الرائد في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي».

وأكدت على أهمية نموذج دولة الإمارات على صعيد تعزيز دور الشباب محلياً وإقليمياً، من خلال مساهمته في التوعية المبكرة بقضايا البيئة والاستدامة لتتصدر جداول أعمال الجيل المقبل من القادة. ونوهت بأهمية شبكة العمل المناخي التي أطلقها مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، مشددة على ضرورة الارتقاء بدوره وتوسعة نطاق عمله من أداة لجمع البيانات وتوفير المعطيات العلمية إلى منصة متكاملة تسهم في تعزيز التواصل بين الشباب والمهتمين بالعمل المناخي وإتاحة الفرص لهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها، ووصلهم بالجهات التي من شأنها دعمهم وتمكينهم.

كما دعت إلى ربط شبكة العمل المناخي بالفعاليات الكبرى إقليمياً ودولياً، وبناء أكبر عدد من الشراكات الممكنة مع وسائل الإعلام لزيادة الوعي حول القضايا البيئية وتحفيز الأفراد على الانخراط الكامل في جهود حماية البيئة، كما أكدت دعمها لجهود مجلس الشباب العربي للتغير المناخي وتطلعها للمزيد من الشراكة معه، من خلال مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية بما يصب في صالح تحقيق الأهداف المشتركة.

إضافات نوعية

شكرت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، الشيخة شما بنت سلطان على الإضافات النوعية التي قدمتها لمسيرة الاستدامة في دولة الإمارات ومشاركتها المميزة في جلسات مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، داعية إلى توظيف جميع القدرات والموارد الممكنة لتحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة والحد من التداعيات السلبية للتغير المناخي، حيث اعتبرت مجلس الشباب العربي للتغير المناخي نموذجاً حياً للشراكة التي يمكن بناؤها بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية من أجل تحفيز الجميع – حكومات وجمعيات وأفراداً - على التكاتف والعمل في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

وتابعت معاليها: «تمكن مركز الشباب العربي بتوجيهات من رئيسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من أن يصبح محركاً أساسياً من محركات العمل البيئي في المنطقة العربية، وذلك من خلال المبادرات التي أطلقها لتمكين الشباب العربي عبر تزويده البيانات والأدوات التقنية والعلمية، ودعمه من خلال بناء الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة في مجال التغير المناخي والاستدامة وما يرتبط بهما من قطاعات يمكن من خلالها تحويل التحديات إلى فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار التجربة الرائدة لمؤسسة ‹التحالف من أجل الاستدامة العالمية› التي تقودها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، والتي نتطلع إلى تعزيز التعاون معها في الفترة المقبلة لتحقيق أهدافنا المشتركة.

وجاء اللقاء مع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، الذي يُعتبر إحدى المبادرات الرائدة لمركز الشباب العربي بالتعاون وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، وشركاء القطاع الخاص وتحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم المجلس أعضاء من عدة دول عربية بخبرات متقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي.

انطلاق النسخة الـ 11 لمؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء

افتتحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس الفخري لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، النسخة الحادية عشرة للمؤتمر السنوي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، أمس في دبي، تحت شعار «الطريق إلى الحياد المناخي 2050: التنقل، المعيشة، الاستدامة».

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات الفاعلة في قطاع الأبنية المستدامة أبرزهم: الدكتور علي الجاسم رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، وحبيبة مرعشي، وإبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة، وامي ليهوكزكي رئيس قسم بالإنابة - البيئة والاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، وريتشارد باتون ممثل عن وزارة التغير المناخي والبيئة، الذي سلط الضوء على دور البيئات العمرانية في تحقيق الانبعاثات الكربونية الصفرية.

بدورها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان خلال كلمتها الافتتاحية:«كرئيس فخري لهذا المجلس الموقر، أنا فخورة بأن العمل الذي يقوم به الفريق يستمر في التميز عاماً بعد عام، مهمتنا واضحة وهو إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام، وتشكل موضوعات نسخة المؤتمر لهذا العام - الاتصال والعيش والاستدامة الركائز الثلاث للعديد من المحادثات التي تجري في جميع أنحاء الإمارات».