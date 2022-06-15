«الفجيرة للموارد الطبيعية» يكشف عن «استراتيجية 2022- 2026»

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن رؤية المؤسسة وخطتها الاستراتيجية 2022- 2026، الرامية لدفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ مكانة إمارة الفجيرة في القطاع التعديني كإحدى الوجهات الرائدة للاستثمار، بما ينسجم مع رؤية وتوجّهات القيادة الرشيدة، وترتبط الاستراتيجية بأهم التوجهات العالمية والمحلية بدولة الإمارات بشكل عام وبخطة إمارة الفجيرة بشكل خاص.

وترجمة المؤسسة استراتيجيتها بناءً على أربعة مرتكزات رئيسية يتبعها عشرون هدفاً استراتيجياً للعمل على تحقيقهم، من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع استراتيجية يتم قياسها بمؤشرات أداء محددة خلال فترة تطبيق الاستراتيجية (K P I s)، وكجزء من خطتها فإن المؤسسة ستعمل على تطوير عملياتها التشغيلية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في مراحل أعمالها، بالإضافة إلى التركيز المستمر على تحقيق التميز في الأداء التشغيلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مقرها، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة الموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في مناقشة الخطة بمرتكزاتها الأساسية.

واستعرض مجلس الإدارة إنجازات المؤسسة المتمثلة بتقرير الاستدامة الأول، والذي يهدف إلى التعريف بجهود المؤسسة في تعزيز مسيرة الاستدامة بمختلف جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات العالمية وتبنّي أنظمة مستدامة ومتكاملة تراعي توفير خدمات ذات قيمة وتلبي تطلعات كافة المعنيين.

مرحلة جديدة

ذكر المهندس علي قاسم أن المؤسسة تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير في مسيرتها كجهة حكومية تفاعلت بكل إمكانياتها مع الخُطط الوطنية للاستعداد لرحلة تنموية جديدة، علماً أن المؤسسة تقود تحوّلاً نوعياً في منظومة وكفاءة خدماتها ومبادراتها القادمة، لتقدم عدداً من المشاريع التي تعتبر الأولى من نوعها، مستفيدة بذلك من الفُرص التعدينية الواعدة في الإمارة لخلق المزيد من فرص الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة وتطورها وازدهارها.