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سارة الأميري: لا تغيير في إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين
إجازة الصيف بالنسبة للمعلمين تبدأ يوم الاثنين 18 يوليو (أرشيفية)
16 يونيو 2022 02:02

دينا جوني (دبي)

أكدت سارة الأميري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأنه لم يطرأ تغيير على نظام إجازة نهاية العام الدراسي الجاري بالنسبة للمعلمين، والتي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 18 يوليو المقبل.

  • سارة الأميري
    سارة الأميري

وأوضحت في تصريحات صحفية أنه في 27 من أكتوبر من العام الماضي، أرسلت مؤسسة الإمارات للتعليم جداول تقويم العام الدراسي للمعلمين كافة، والذي تضمن موعد نهاية العام الدراسي الجاري، والذي يوافق يوم الخميس 14 يوليو المقبل. وأشارت أنه بعد تطبيق نظام العطلة الأسبوعية الجديد، والذي تبدأ فيه أيام العمل من الاثنين حتى الجمعة، أصبح آخر يوم في العام الدراسي الجاري يوم الجمعة الموافق 15 يوليو المقبل، لتبدأ إجازة الصيف بالنسبة للمعلمين يوم الاثنين 18 يوليو مطلع الأسبوع التالي. 
وأوضحت معاليها أن التعميم الذي أرسل للمدارس هو فقط للتذكير ولا يتضمن أي تغييرٍ في مواعيد الإجازة، مؤكدةً أن جميع المدارس والمعلمين تلقوا التعميم المذكور.
وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم قد عممت الجدول الزمني التفصيلي لدوام وإجازات الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وفق ما هو معتمد من المجلس الوزاري للتنمية. 
وينطلق دوام المعلمين والإداريين للعام الدراسي المقبل في 22 أغسطس المقبل، على أن يبدأ العام الدراسي للطلبة في 29 منه. أما إجازة الشتاء للطلبة، فتمتد من 12 ديسمبر للطلبة و19 ديسمبر للمعلمين لغاية الأول من يناير 2023. وإجازة الربيع تبدأ في 27 مارس للطلبة وفي 3 أبريل للمعلمين وتنتهي في 14 أبريل.
كما اعتمدت المؤسسة مواعيد التطوير المهني المقرر عقدها خلال إجازات الصيف والشتاء والربيع المقبلة. ويمتد التدريب المهني الأول للمعلمين والإداريين من 22 إلى 26 أغسطس. والأسبوع الثاني من 12 إلى 16 ديسمبر، والأسبوع الثالث من 27 إلى 31 مارس 2023.

 

سارة الأميري
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
التعليم
الإمارات
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