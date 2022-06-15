تباين حول امتحان الفيزياء

إمارات الدولة (الاتحاد)

أجمعت لجان إمارة الشارقة على أن اختبار مادة الفيزياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن هناك أي شكاوى فيما يتعلق بالوقت المخصص للامتحان، كما إنه سادت اللجان الامتحانية أجواء من الهدوء والارتياح.

وقالت الطالبة أسماء المنصوري: جاءت أسئلة اختبار الفيزياء في مستوى الطالب المتوسط، لكن واجهت صعوبات بسيطة في عدد منها بسبب اختلاف وتنوع أفكار الأسئلة، بخلاف ما تعودنا عليه سابقاً، ولكن مر الاختبار بسلام على الرغم من تلك التحديات. وأشارت إلى أن الطالبات في اللجنة أجمعن على رأيها، كما أن الوقت كان مناسباً إلى حد ما، لكن اختلاف الطرح في الأسئلة هو ما تسبب بنوع من التوتر عند الطالبات. وبدورها أكدت الطالبة فاطمة المري أن اختبار مادة الفيزياء جاء مناسباً، وفي مستوى الطالب المتوسط، لكنه يحتاج إلى تركيز ودقة في الإجابة عن الأسئلة، كما إن الامتحان اعتمد بشكل كبير على طريقة الهياكل التي أرسلت سابقاً للمراجعة، ولقد ساعدتني كثيراً في عملية الحل، وسهّلت علي الكثير من الصعوبات.

ومن جهته أيد الطالب محمد المرزوقي الطالبات في رأيهن وقال: الامتحان لم يكن صعباً، ولكن كان يحتاج إلى دقة وتركيز في الحل، إذ إنه اعتمد على أفكار متعددة تحتاج إلى انتباه من قبل الطالب أثناء قراءة السؤال لتحديد طريقة الإجابة الصحيحة عنها. وأكد أن الوقت المتاح كان مناسباً للاختبار.

وفي عجمان اربكت أسئلة امتحان مادة الفيزياء، عدداً من طلبة الثاني عشر في مدارس عجمان، حيث جاء بعضها صعباً ويحتاج إلى تفكير وفهم للإجابة عليها، وكانت عكس توقعاتهم.

وقال محمد عبدالله الحوسني، مدير مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان، إن بعضاً من الطلبة واجهتهم صعوبة في حل أسئلة الامتحان، التي تخللتها مسائل فيزيائية صعبة، تحتاج إلى فهم.

وأضاف أن المدرسة لم تسجل حالة غياب لليوم الثاني، كما لم تشهد مشاكل تقنية في النظام، لافتاً إلى أن الإدارة تحرص على متابعة اللجان والتأكد من جاهزيتها، واستقبال الطلاب وتوجيههم بشكل سليم وتهيئتهم لأداء الامتحان.

وفي الظفرة، اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة أسئلة اختبار الفيزياء، مما تسبب في حالة من الارتباك لدى طلاب الصف الثاني عشر، بعد أن فوجئوا بوجود سؤال من خارج الهيكل ولم يعتده الطلاب خلال دراسة الفصل الدراسي الثالث على حد وصفهم. ويؤكد الطلاب محمد نوبي وأمير إياد ومصطفى عبدالمجيد ومحمد الصويلح وعمر الطه من مدرسة الفلاح الثانوية بنين في مدينة زايد، أن امتحان الفيزياء جاء في مجملة جيد وفي مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الأسئلة التي كانت غير واضحة وتسببت في حالة من الارتباك، خاصة وأن السؤال أعطى معطيات خاصة بقانون فيما جاء الامتحان بقانون آخر، ولم تتضمن الإجابات الخاصة بالسؤال الإجابة التي توصل إليها الطلاب، وهو ما أوجد حيرة لدى الطلاب في كيفية التعامل مع السؤال.

وأكد الطلاب أن الاسئلة الإضافية جاءت منقذة للطلاب، وأعطت مزيداً من الثقة لهم خلال الامتحان، وهو ما جعل الجميع سعيداً عقب انتهاء الامتحان، ولم تؤثر هذه الجزئية على تركيز الطلاب الذين نجحوا في التعامل مع باقي الأسئلة بسهولة ويسر، خاصة وأن اغلب الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشتك أحد من ضيق الوقت الذي جاء متوافقاً مع اختبار الفيزياء.

اشتكى عدد من طلاب وطالبات الثاني عشر بمدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية من صعوبة اختبار مادة الفيزياء، واصفينه بالصعب والطويل، كما أن الوقت المحدد للإجابة لم يكن كافياً على حد تعبيرهم.

بدورها، أكدت إدارات المدارس تعدد شكاوى طلاب الثاني عشر حول صعوبة الورقة الامتحانية الخاصة بمادة الفيزياء، مؤكدين نقل ملاحظاتهم للجهات المعنية، ويختتم صباح اليوم طلاب المرحلة التأسيسية اختبارات الفصل الدراسي الأخير، كما يختتم غداً الجمعة جميع الطلبة اختبارات العام الدراسي 2022.

طلبة الفجيرة: الاختبار فوق مستوى الطالب المتوسط

أكد عدد من طلبة الثاني عشر في إمارة الفجيرة التقتهم «الاتحاد» أن اختبار مادة الفيزياء صعب ومعقد، والإجابة على ورقة الأسئلة استنفدت الوقت بالكامل، وأن معظم الأسئلة كانت صعبة وفوق مستوى الطالب المتوسط.

من جهته، قال الطالب محمد عبيد من مدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي:«واجهنا صعوبة كبيرة في اختبار الفيزياء، حيث كانت الأسئلة معقدة، وتحتاج وقتاً طويلاً للإجابة عنها، علماً أن معظم الأسئلة كانت صعبة، على غير العادة التي تضم فيها الاختبارات أسئلة متنوعة ومتفاوتة بين الصعب والسهل.وقال الطالب خالد سالم من الفجيرة للتعليم الثانوي«أرى أن الاختبار صعب ويفوق مستوى الطالب المتوسط والأقل، لقد كنت مستعداً بشكل جيد للاختبار ولكن معظم الأسئلة جاءت فوق المتوسط، وقد استنفدت كل دقيقة حتى آخر الوقت للإجابة، من دون أن أستطيع مراجعة الإجابات لضيق الوقت».وقالت الطالبة شيخة عبدالله:«الاختبار صعب والأسئلة طويلة، وكنت أظن أنه صعب بالنسبة لي فقط، ولكن لاحظت بعد الانتهاء من الاختبار أن معظم الزميلات أجمعن على أنه كان صعباً، وأسئلته معقدة، علماً أن أغلب الأسئلة «دسمة»، وتحتاج تركيزاً غير معتاد.

وقالت الطالبة عائشة اليماحي:« أرى أن الاختبار يفوق مستوى الطالب المتوسط، فمعظم الأسئلة تناولت الجزئية الصعبة، علماً أنني كنت مستعدة بشكل جيد، ولكن تفاجأت بمستوى الأسئلة».