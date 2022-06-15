140 طالباً وطالبة في هاكاثون «هندسة جامعة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي فعاليات هاكاثون كلية الهندسة السنوي الأول تحت شعار «قُد فريقك في سباق مع الزمن لهندسة الحلول المبتكرة لتحديات الحاضر». وقدم الهاكاثون، الذي أقيم برعاية شركة «ريثيون الإمارات» التابعة لـ«ريثيون تكنولوجيز» ومقرّها أبوظبي للطلبة فرصاً تعليمية وتجريبية هامة في مسيرتهم الأكاديمية.

وشهد الهاكاثون مشاركة أكثر من 140 طالباً وطالبة ضمن 20 فريقاً يمثلون عشر مدارس رائدة من مختلف أنحاء الإمارات. وخلال الفعالية، وجه طلبة البكالوريوس في جامعة أبوظبي طلبة المدارس المشاركين ضمن سباق مع الزمن لابتكار حلول لتحديات العالم الواقعي، حيث عرض الطلبة بعد ذلك أفكارهم أمام لجنة التحكيم. وكرم كل من الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، والدكتورة فاطمة بازاركان، رئيس أعمال الدفاع والأمن السيبراني في ريثيون الإمارات، الفرق الخمسة الفائزة من مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي، ومدرسة البشائر الخاصة، ومدرسة هورايزون الخاصة، ومدارس الإمارات الوطنية، ومدرسة خنور، الذين حصلوا جوائز مالية ودروع تقديرية.

وقال الدكتور حمدي الشيباني: «نعتز بجميع الطلبة الذين شاركوا في هاكاثون كلية الهندسة السنوي، فقد أظهر المشاركون مهارات متميزة في مواجهة التحديات ومهارات العمل الجماعي والتواصل والقيادة أثناء تطوير مشاريعهم وحلولهم المبتكرة. ونتقدم بالشركة الجزيل لشركة ريثيون الإمارات على دعمها، متطلعين إلى استضافة النسخة المقبلة من المسابقة.»

من جهتها، قالت الدكتورة فاطمة بازاركان، رئيس أعمال الدفاع والأمن السيبراني لدى شركة «ريثيون الإمارات»: «سعدنا بأن نكون جزءاً من الهاكاثون الذي يسهم في تعزيز قدرات الشباب بمجال العلوم والتكنولوجيا من خلال تقنيات تعليمية مبتكرة. تلتزم شركة ريثيون الإمارات بدعم المبادرات التعليمية الوطنية التي تهدف إلى رفد إمكانات الأجيال القادمة من المبتكرين والمساهمة في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تطوير الكفاءات والمواهب المحلية».