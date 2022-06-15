«الهلال الأحمر» يطلق «دروب المعرفة» في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة) نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة مهرجان «دروب المعرفة»، والذي يستمر إلى 30 يوليو المقبل، وهي مبادرة خاصة بالطلاب تهدف إلى التركيز على تعلم المهارات، وخلق حالة من التواصل والتفاعل الإيجابي بين الطلبة، وتعزيز روح التعاون أثناء المشاركة الجماعية، وإعطاء الطالب الثقة بالنفس وحرية التعبير عن الرأي. وقالت نادية القطان رئيس قسم المتطوعين في الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة: أطلقنا البرنامج الذي سيكون على مراحل، حيث استقطبنا في المرحلة الأولى الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 10 سنوات، وفي المراحل القادمة سيتم استقطاب الطلبة من فئات عمرية أكبر. ونهدف من خلال المهرجان إلى اكتشاف مواهب الطلاب من خلال الورش، وإبراز مهاراتهم خارج الأنشطة الصفية، وإكسابهم وتعليمهم مهارات جديدة، فضلاً عن قضاء واستغلال وقت الإجازة الصيفية في أشياء مفيدة.
وأضافت القطان: يتضمن برنامج المهرجان عدداً من الورش المتنوعة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة المشتركين منها: ورش القراءة، والمطالعة والإلقاء، بالإضافة إلى ورش خاصة في التلوين، وورش الأعمال اليدوية والتراثية. كما نظمنا ورشة خاصة في تعليم الطبخ، وإعداد الوجبات الخفيفة، التي تتناسب مع الفئة العمرية المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى ورشة التدوير، كما دمجنا مع الورش فقرات توعوية وصحية للطلاب. وأشارت رئيس قسم المتطوعين في الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة إلى أن الذين يقومون بتدريب الطلبة وتقديم الورش هم من المتطوعين ذوي خبرة في مجال التدريب، وفي تقديم هذه الأنواع من الورش، مضيفة أنه سيتم التوسع في عدد وأنواع الورش المقدمة، وإضافة محاضرات ودورات متخصصة خلال المرحلة الثانية من المهرجان للطلبة من الفئات العمرية الأكبر لتكون الاستفادة أشمل. وقالت القطان: سيكون هناك قريباً تعاون وتنسيق مشترك بين «الهلال الأحمر» وبين مؤسسة الإمارات للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إذ سيتم من خلال هذا التعاون التعميم على جميع مدارس الإمارة للمشاركة في المهرجان؛ حتى يستفيد جميع الطلبة في فترة الإجازة الصيفية من برامج المهرجان، ويقضوا إجازة صيفية ممتعة ومفيدة تعود عليهم بالنفع.