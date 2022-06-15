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رئيس الدولة يستقبل رئيس رواندا
رئيس الدولة يستقبل رئيس رواندا
15 يونيو 2022 22:24

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الأربعاء، فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بفخامة بول كاغامي الذي عبر بدوره عن خالص تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، منوهاً بالمآثر الإنسانية الكبيرة للفقيد في القارة الأفريقية والعالم والمساعدات التي قدمتها الإمارات إلى بلاده في عهده "رحمه الله".

كما قدم الرئيس الرواندي التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة الدولة، متمنياً لسموه التوفيق ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار والنماء في ظل قيادته.
وعبر عن تطلعه إلى توسيع آفاق علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورواندا في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الرواندي لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها، وتمنى لجمهورية رواندا الصديقة كل خير وتقدم ونماء.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
بول كاغامي
رواندا
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