«أبوظبي للصحة العامة» يطلق برنامج «افحص»

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التي تعتبر تحدياً عالمياً ومحلياً وأكثر مسبب للوفيات.

يشتمل الفحص الدوري الشامل «افحص» على عدد من الفحوصات المطبقة عالمياً والتي أثبتت علمياً مقدرتها على خفض الوفيات وتقليل العبء من خلال الكشف عن الأمراض تحت مظلة واحدة. وبفضل هذا البرنامج الصحي المتميز، سيتمكن حاملو بطاقة «ثقة» من الفئة العمرية من 18 سنة إلى 75 سنة من الاستفادة من فحص طبي متكامل يجنبهم خطر التعرض لعدد من الأمراض المزمنة، أو غير السارية كأمراض القلب والسرطانات والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، لمعالجتها في الوقت المناسب، وتجنب تحولها إلى أمراض مستعصية. ويتماشى البرنامج مع توصيات الخبراء والمختصين حول العالم على أهمية اعتماد أسلوب حياة صحي واتباع أنماط الحياة النشيطة والفاعلة.

وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «يُعدّ برنامج «افحص» أحد البرامج الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، ويأتي انطلاقاً من حرص القيادة على صحة ورفاهية أفراد المجتمع وتوفير أفضل الممارسات المتعلقة بالصحة الوقائية والعلاجية، ويهدف البرنامج إلى لتوفير حزمة من الفحوصات الطبية طبقاً للفئة العمرية، تسهم في الوقاية والاكتشاف المبكر لأي عوامل خطورة أو أمراض، كما توفر تلك الفحوصات صورة أشمل عن وضع الصحة العامة لكافة فئات المجتمع، مما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية طبقاً للمؤشرات والقراءات الناتجة عن تلك الفحوصات».

وأوضح قائلاً:«قمنا بإطلاق برنامج الفحص الشامل لحاملي بطاقة ثقة من الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق في عدد من المراكز الطبية المتخصصة التي تعتبر من أكبر مزودي الخدمات في الإمارة لتسهيل الوصول إليها من قبل كافة أفراد المجتمع المستهدفين، وادعو جميع حاملي بطاقة ثقة إلى الاستفادة من برنامج «افحص» عن طريق الإقبال على إجراء الفحوصات المطلوبة، تحقيقاً لرؤية المركز والقيادة المتمثلة في «نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة».

ومن جانبها، حثت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، المواطنين من الفئة المستهدفة على المبادرة بشكل منتظم لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض القلب وعوامل الخطورة المرتبطة بها والسرطانات، وقالت:«ننصح جميع أفراد المجتمع باتباع أسلوب حياة صحي، واعتماد خيارات صحية في تناول الأطعمة، فممارسة الأنشطة البدنية المتنوعة، وتجنب التدخين وما شابهه من العادات السيئة، سيسهم في رفع جودة حياة أفراد المجتمع».

من جانبه، قال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»:«سيكون لهذه المبادرة دور حيوي في تحسين صحة العديد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، كما أنها ستحدّ من ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمميتة وستنقذ العديد من الأرواح. فمن خلال شراكتنا مع مركز أبوظبي للصحة العامة، سنقدم هذه الفحوصات في جميع عيادات «صحة» البالغ عددها 46 عيادة داخل الدولة، ونشجع كل شخص مؤهل لتحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمة. وبفضل حضور شبكتنا القوية والواسعة، سنضمن إمكانية وصول جميع أفراد المجتمع بسهولة إلى هذه الخدمة المنقذة للأرواح، وذلك في إطار التزامنا المستمر والراسخ بتعزيز أسلوب حياة صحي للجميع.»

وبدوره قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية:«إن إطلاق برنامج افحص يأتي انسجاماً مع حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على سلامة مواطنيها وعلى توعيتهم فيما يخصّ حالتهم الصحية، كما أن الكشف المبكر يلعب دوراً جوهرياً في الحد من الأمراض والمضاعفات ونجاح العلاج والشفاء. إن هذا البرنامج ما هو إلا خطوة إضافية في المسيرة الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت تشهد فيها أبوظبي نهضة صحية كبيرة تجعلها في طليعة العواصم العالمية طبياً.»