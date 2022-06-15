إطلاق مجلس الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي في الامارات

أطلقت جمعية المدققين الداخليين في دولة الامارات "مجلس الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي في الامارات" في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

ويهدف المجلس الجديد الى تبادل الخبرات والمهارات بين أعضاء المجلس والتعرف على أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي وتعزيز سمعة الامارات كمركز للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.

وقال عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الامارات" إن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى تعزيز سمعة الامارات كمركز عالمي للحوكمة الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ".

وأضاف أن هناك تحديات متعددة ستواجه المدققين الداخليين على مستوى العالم منها التطور التقني المذهل الذي أصبح جزءا من طبيعة العمل في مجال التدقيق الداخلي لذلك على المدققين الارتقاء الدائم بقدراتهم لمواكبة هذه التحديات واعتبارها فرصة لتطوير أنفسهم ومؤسساتهم".

وأشار عبد القادر إلى أن المجلس سيكون له دور مهم في نشر ثقافة التميز في مجال التدقيق الداخلي بحيث يشكل منصة احترافية للتكامل وتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف على تجارب الاخرين وكيفية التعامل مع مشاكل بعينها حدثت مع زملائهم الذين هم بدورهم سينقلون هذه الخبرات الى منتسبي التدقيق الداخلي في مؤسساتهم. ومن هنا نحن نخطط في الفترة المقبلة لتوسيع نطاق المجلس ليشمل المدققين الداخليين في دول المنطقة بهدف تعميم الفائدة والمعرفة.