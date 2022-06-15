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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
15 يونيو 2022 18:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً غرباً على البحر صباح الجمعة. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب غرباً صباحاً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:39.
يكون الموج في بحر عمان خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 22:40 والجزر الأول عند الساعة 17:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

المصدر: وام
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