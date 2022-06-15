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الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في بوركينا فاسو
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
15 يونيو 2022 18:06

أبوظبي (وام) 

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سينو شمالي بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء. 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة بوركينا فاسو وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.
وكانت بيانات رسمية في بوركينا فاسو أفادت بأن حصيلة القتلى المؤكدة جراء الهجوم، الذي وقع ليل السبت الماضي، على قرية سيتينجا شمالي البلاد، وصل إلى 79 قتيلاً. وهاجمت مجموعات مسلحة القرية في مطلع الأسبوع. وقدر شهود حصيلة القتلى بـ100 في البداية.
وتنشط جماعات مسلحة عديدة في بوركينا فاسو، وفي دولتي مالي والنيجر المجاورتين، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم «داعش» أو «القاعدة».
وأكدت الحكومة مقتل 79 شخصاً في الهجوم، وفقاً لحصيلة جديدة أوردتها أمس الأول. وذكرت، في بيان، «عثرنا على 29 جثة أخرى، ويضاف هذا العدد إلى الخمسين جثة التي جرى العثور عليها بالفعل، وبذلك تبلغ الحصيلة المؤقتة لعدد الضحايا 79 قتيلاً»، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية.
وتقدم الجيش «تباطأ» بسبب احتمال وجود عبوات ناسفة وضعها «الإرهابيون لتلغيم الموقع»، بحسب البيان.
وتشهد بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية متكررة منذ عام 2015 تشنّها حركات تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» خلّفت أكثر من ألفي قتيل و1.9 مليون نازح.
وجعل الزعيم الجديد للبلاد الجنرال بول هنري سانداوغو داميبا المسألة الأمنية «أولوية» بعد إطاحته الرئيس روك مارك كريستيان كابوري في نهاية يناير بذريعه عدم فعالية نهجه في مواجهة العنف الإرهابي.
وبعد فترة هدوء نسبي إثر توليه السلطة، يواجه داميبا تصعيداً في الهجمات من الجماعات المسلحة أودت بأكثر من 200 مدني وعسكري منذ منتصف مارس.
وفي بيان صدر الاثنين الماضي، أدانت الأمم المتحدة الهجوم «الذي أوقع الكثير من الضحايا» وطالبت السلطات بتقديم مرتكبيه للعدالة.
وقتل مسلحون 11 من أفراد الشرطة العسكرية في المنطقة ذاتها يوم الخميس الماضي.
وبلغت أكبر حصيلة قتلى منذ بدء الأزمة الأمنية في بوركينا فاسو 130 مدنياً، وذلك في هجوم استهدف في يونيو الماضي قرية في شمال شرق البلاد.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
إدانة
هجوم إرهابي
بوركينا فاسو
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