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شكاوى من «الفيزياء» لطلبة الثاني عشر في الظفرة
مراجعة الاجابات عقب الامتحان
15 يونيو 2022 17:20

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تباينت آراء طلاب الصف الثاني عشر في منطقة الظفرة حول اختبار مادة الفيزياء الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى البعض من عدم وضوح بعض الأسئلة مثل سؤال وحدة قياس الطاقة المغناطيسية.

ويؤكد الطلاب محمد نوبي ومصطفى عبدالمجيد ومحمد الصويلح وعمر الطه، من مدرسة الفلاح الثانوية بنين في مدينة زايد، أن امتحان الفيزياء جاء في مجملة جيداً وفي مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الأسئلة التي كانت غير واضحة، وتسببت في حالة من الارتباك، خاصة أن السؤال أعطى معطيات خاصة بقانون فيما جاء الامتحان بقانون آخر، ولم تتضمن الإجابات الخاصة بالسؤال الإجابة التي توصل إليها الطلاب، وهو ما أوجد حيرة لدى الطلاب في كيفية التعامل مع السؤال.

وأكد الطلاب أن الأسئلة الإضافية جاءت منقذه للطلاب وأعطت مزيداً من الثقة للطلاب خلال الامتحان، وهو ما جعل الجميع سعيداً عقب انتهاء الامتحان، ولم تؤثر هذه الجزئية على تركيز الطلاب الذين نجحوا في التعامل مع باقي الأسئلة بسهولة ويسر، خاصة أن أغلب الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشتك أحد من ضيق الوقت الذي جاء متوافقاً مع اختبار الفيزياء.

وأكد عدد من الطلاب أن نظام الامتحانات الحالي، سواء الخاص بالفصل الثاني والثالث، يصب في مصلحة الطالب ويساهم في تشجيعه لبذل مزيد من الجد والاجتهاد والحرص على تحقيق أعلى الدرجات، على عكس نظام الامتحانات في الفصل الأول الذي كان يضع الطالب في تحد ويجعله في حالة من التوتر والخوف تؤدي إلى ضياع تركيزه وبالتالي فقد الكثير من الدرجات بشكل لا يعكس المستوى الحقيقي للطالب.
 

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