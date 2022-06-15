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الإمارات
«الأرصاد» يسجل أعلى درجة حرارة على الدولة
تعبيرية
15 يونيو 2022 17:09

كشف المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى درجة حرارة على الدولة هذا اليوم.

وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46.9 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات».  

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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