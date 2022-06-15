«الأرصاد» يسجل أعلى درجة حرارة على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى درجة حرارة على الدولة هذا اليوم.
وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46.9 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات».
#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46.9 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) June 15, 2022
The #highest_temperature recorded over the country today is 46.9°C in AL Jazeera B.G (Al Dhafra Region) at 16:00 UAE Local time. pic.twitter.com/ByesWbn3kV