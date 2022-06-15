"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يستعرض عددًا من المبادرات والتشريعات لدعم المنظومة الحكومية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي تم عقده في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية. تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من السياسات المرتبطة بالمنظومة الثقافية والمالية وأنظمة المدفوعات، وتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بأنظمة الفحص الطبي والتمريض. كما اطلع المجلس وناقش عدداً من الدراسات المتعلقة بالحكومة الاتحادية، وناقش إنشاء وإعادة تشكيل عدد من اللجان والمجالس الاتحادية لتعزيز منظومة التنسيق الاتحادي والمحلي. وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس وناقش تقرير إنجازات مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وتقرير إنجازات المجلس الصحي لعام 2021، وتقرير إنجازات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية لعامي 2020 و2021، وتقرير إنجازات المحاكم بالدولة للقضايا والبيانات التحليلية والتوصيات خلال للفترة من نوفمبر 2021 حتى أبريل 2022.

المصدر: وام