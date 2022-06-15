الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يستعرض عددًا من المبادرات والتشريعات لدعم المنظومة الحكومية
منصور بن زايد
15 يونيو 2022 14:45

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي تم عقده في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من السياسات المرتبطة بالمنظومة الثقافية والمالية وأنظمة المدفوعات، وتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بأنظمة الفحص الطبي والتمريض.

كما اطلع المجلس وناقش عدداً من الدراسات المتعلقة بالحكومة الاتحادية، وناقش إنشاء وإعادة تشكيل عدد من اللجان والمجالس الاتحادية لتعزيز منظومة التنسيق الاتحادي والمحلي.

وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس وناقش تقرير إنجازات مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وتقرير إنجازات المجلس الصحي لعام 2021، وتقرير إنجازات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية لعامي 2020 و2021، وتقرير إنجازات المحاكم بالدولة للقضايا والبيانات التحليلية والتوصيات خلال للفترة من نوفمبر 2021 حتى أبريل 2022.

المصدر: وام
الوزاري للتنمية
منصور بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
عربي ودولي
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
اليوم 10:34
دوري أمم أوروبا بين «المفاجآت» و«السلبيات»!
الرياضي
دوري أمم أوروبا بين «المفاجآت» و«السلبيات»!
اليوم 10:30
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) والمستشار الألماني أولاف شولتز (يمين) ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي (يسار) يسافرون على متن قطار متجه إلى كييف
عربي ودولي
ماكرون وشولتس ودراغي في القطار إلى كييف
اليوم 10:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©