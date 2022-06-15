بدء حظر العمل وقت الظهيرة بالإمارات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

دخل حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة حيز التنفيذ ظهر اليوم (الأربعاء) الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وقام معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بجولة ميدانية ظهر اليوم في مواقع عمل بإمارة أبوظبي، للإشراف على تطبيق القرار والتأكد من التزام الشركات بإجراءات التطبيق.

وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الثامن عشر على التوالي، وذلك في إطار مواصلة تطبيق منظومة الصحة والسلامة المهنية التي تستهدف توفير وتعزيز بيئة العمل الآمنة للعاملين في سوق العمل، لا سيما تجنيبهم مخاطر التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري جراء ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.

وتنفذ الجهات المختصة، عدداً كبيراً من فعاليات ومبادرات التوعية والإرشاد التي ترتكز على تثقيف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق وإمارات الدولة.

وأبدت منشآت القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية التزاماً كبيراً بتطبيق ضوابط وإجراءات الحظر، وهو أمر يعتبر ركيزة أساسية من ركائز النجاح التي تحققت بالتوازي مع المشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات وأفراد المجتمع، الأمر الذي يعكس البعد الإنساني للمجتمع الإماراتي وبما يؤكد أن صحة وسلامة العمال تعتبر أولوية في سوق العمل.

ويعتبر حظر العمل خلال فترة الظهيرة سمة رئيسية من سمات سوق العمل الإماراتي، حيث حقق خلال السنوات السابقة نتائج إيجابية كثيرة، أهمها الحد بشكل لافت من حالات تعرض العمال للإنهاك الحراري وضربات الشمس، وهو ما تؤكده التقارير الدورية ذات الصلة التي تصدرها الجهات الصحية في الدولة.