شرطة أبوظبي تعزز التوعية المرورية الرقمية عبر حافلات النقل العام

بدأت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تفعيل التوعية الرقمية عبر شاشات حافلات النقل العام التابعة لدائرة البلديات و النقل في أبوظبي والتي تجوب شوارع العاصمة والعين والظفرة. وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن استخدام شاشات حافلات النقل العام يأتي استمراراً للتعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل بما يعزز التوعية للحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار. وأوضح أن التوعية عبر الشاشات يتم تقديمها لمختلف الجاليات و بعدة لغات منها الإنجليزية والأوردو، ضماناً لوصول رسالة التوعية لأكبر شريحة في المجتمع.. لافتاً إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات ، بما يسهم في زيادة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والمشاركة في التعريف بالمحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية واستشراف المستقبل المروري . وذكر أن استخدام شاشات حافلات النقل العام تعتبر من الوسائل الهامة في مجالات التوعية المرورية خصوصاً مع استخدامها من قبل عدد كبير من المستخدمين حيث يساعد حجم الحافلة في نشر إعلانات التوعية بشكل واضح ومباشر للجميع . من جانبه أكد الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات أن المديرية تحرص على التنوع في استخدام وسائل التوعية المرورية إلى جانب الزيارات الميدانية للمدارس والجامعات والاستفادة من وسائل التواصل المختلفة كشاشات حافلات النقل العام وغيرها ضمن المساعي المستمرة لترسيخ الثقافة المرورية ومدلولاتها في المجتمع . وذكر أن شاشات حافلات النقل العام تضمنت التوعية بإجراءات السلامة عند استخدام الدراجة الهوائية أو الكهربائية من خلال استخدامها في الأماكن المصرح بها وتم تقديمها بعدة لغات هي العربية والإنجليزية والاوردو استمراراً لجهود شرطة أبوظبي في تأمين سلامة مستخدمي الدراجات وحمايتهم من المخاطر.