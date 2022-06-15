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إنقاذ وإخلاء طبي لمواطن عمره 89 عاماً علق في جبال منطقة الشرية
أرشيفية
15 يونيو 2022 13:24

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني الفجيرة أمس مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لشخص من كبار المواطنين عالق في جبال منطقة الشرية التابعة لإمارة الفجيرة، يبلغ من العمر 89 عاما ويعاني من إرهاق و إعياء شديدين.

وتم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الفجيرة يفيد بوجود شخص عالق في جبال منطقة الشرية التابعة لإمارة الفجيرة قد حوصر بين الجبال الشاهقة في موقع شديد الانحدار ويصعب الوصول إليه، وقد أصيب بالإرهاق والإعياء بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتم التدقيق على الموقع وتحديده بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: وام
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
شرطة الفجيرة
الفجيرة
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