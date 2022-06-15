مشروع مشترك بين زايد العليا لأصحاب الهمم وأبوظبي للطفولة المبكرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن إطلاق مشروع لوحات التحكم الخاصة بالأوزان المنخفضة عند الولادة بهدف الحد من الأمراض، والتي تشكل خطر اً على صحة المواليد في إمارة أبوظبي.

ودشنت المؤسسة منصة إلكترونية لتسجيل المواليد الذين يعانون من نقص في الوزن عند الولادة بشكل يؤثر على صحتهم ضمن الخطوات الاستباقية وكنوع من التدخل المبكر في إطار جهود «زايد العليا» للحد من السلبيات، أو وجود إعاقات محتملة تؤثر على حياة الطفل مستقبلاً

ونسقت مؤسسة زايد العليا مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة من خلال عرض الأوزان ومعدلات الانخفاض الأقل من 2500 غرام، كما تواصلت مع مركز أبوظبي للصحة العامة، وذلك للحصول على الأوزان ليتم تقسيمها بحسب المستويات التي تم توضيحها من هيئة الطفولة المبكرة والبدء في تصميم اللوحات التنفيذية على المنصة وإنشائها والربط مع دائرة الصحة – أبوظبي، على أن يتم التنسيق مع الشركة الخاصة بالتطبيق الذكي لتطوير النظام.

وتم تقسيم المنصة إلى مستويات شاشة التحكم الخاصة بالوزن الطبيعي عند الولادة، وشاشة التحكم الخاصة بالوزن المنخفض عند الولادة، وشاشة التحكم الخاصة بالوزن المنخفض جداً عند الولادة، وأخيراً شاشة التحكم الخاصة بالوزن المنخفض للغاية عند الولادة، ويتم متابعة الأطفال المصابين بتلك الحالة من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في محاولة للتغلب على المشكلات التي تنجم عن هذه الحالات.

وحضر إطلاق النظام الخاص باللوحات التنفيذية الذي جرى افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسناء محمد سهيل المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن إطلاق مشروع لوحات التحكم الخاصة بالأوزان المنخفضة عند الولادة بهدف الحد من الأمراض يأتي ضمن الخطوات الاستباقية التي تقوم بها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، والتي تأتي في إطار تحقيق رؤية إمارة أبوظبي لتقديم أفضل الخدمات وتبني أحدث التقنيات لرعاية أطفالنا الذين يعانون من نقص في الوزن عند الولادة بشكل يؤثر على صحتهم سعياً للحد من التأثيرات السلبية للحالة بما يدعم إطار العلاج والتأهيل، والارتقاء بقطاع تنمية الطفولة المبكرة بالإمارة.

وتقدم بالشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على ما يقدمه سموه من دعم للمبادرات والمشاريع التي تُعنى بمرحلة الطفولة المبكرة لفئة أصحاب الهمم التي تطلقها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، معرباً عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والمسؤولين بالهيئة الذين يقدمون الدعم لمسيرة التنمية الشاملة للأطفال وتعزيز رفاهيتهم، كما شكر المسؤولين بمركز أبوظبي للصحة العامة على تعاونهم المثمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للعمل على نجاح المشروع.

وسيسهم هذا المشروع بشكل كبير في الحد من الأمراض التي تشكل خطراً على صحة المواليد منخفضي الوزن والذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، من خلال الرصد المبكر لأوزان المواليد ضمن نظام متكامل يعمل على رصد المواليد وتصنيفهم من ناحية الوزن عند الولادة إلى أربعة مستويات مختلفة وهي: طبيعي، منخفض، منخفض جداً، ومنخفض للغاية، الأمر الذي يمكن الجهات المختصة من تقديم خدمات عالية الجودة في التشخيص والتدخل المبكر، والتخطيط الاستباقي لتحديد التدخلات اللازمة للحفاظ على صحة الطفل ووقايته من الأمراض والمشاكل النمائية التي قد يكون أكثر عرضة لإصابة بها بحسب النتائج التي توصلت إليها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال تحليلها لبيانات المشكلات الصحية للأطفال منخفضي الوزن عند الولادة، والتي بيّنت أن الأطفال ذوي الوزن المنخفض جداً عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العصبية والنفسية 7 مرات مقارنة بأقرانهم، فضلا عن أن هؤلاء الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالشلل الدماغي والصرع والإعاقات الذهنية، وصعوبات النطق واللغة على وجه التحديد.

وأكدت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أهمية التعاون الذي يجمع الهيئة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضمن مشروع لوحات التحكم الخاصة بالأوزان المنخفضة عند الولادة، في توفير التدخلات التي يمكن أن تدعم رفاهية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، معربة عن تقديرها للجهود القيمة التي تبذلها دائرة الصحة بأبوظبي في جمع وتحليل البيانات الصحية ودعمها لجهود الهيئة في تتبع الحالة الصحية لحوالي 7600 طفل من تاريخ ولادتهم في عام 2016، وصولاً إلى ديسمبر 2020، فضلاً عن تجميع وتحليل بيانات كل المشكلات الصحية التي تعرض لها هؤلاء الأطفال، لافتة إلى أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة من خلال تحليل البيانات أشارت بشكل واضح إلى أن انخفاض وزن الأطفال عند الولادة يمكن أن يؤثر على صحتهم إذا لم يتم توفير التدخلات الصحيحة في المراحل المبكرة من عمر هؤلاء الأطفال.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «حرصت قيادتنا الرشيدة على تفعيل التعاون بين مختلف الهيئات المعنية بقطاع الرعاية الصحية، لإطلاق مبادرات ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لجميع الفئات العمرية في المجتمع. ويأتي مشروع لوحات التحكم الخاصة بالمواليد ذوي الأوزان المنخفضة منسجماً مع استراتيجية القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى توفير خدمات رعاية صحية شاملة لجميع أفراد المجتمع، وتقديم نظام متكامل للمعلومات والبيانات الصحية الإلكترونية».