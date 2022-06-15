«أبوظبي للإعلام» تبحث مع جامعة الإمارات تطوير جيل جديد من الإعلاميين

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي للإعلام سُبل التعاون بين الطرفين في مجال تدريب وتأهيل طلبة الإعلام بالجامعة، بهدف تعزيز الكفاءات الشابة والخريجين وبناء جيل جديد من الإعلاميين الإماراتيين الشباب، وفق أعلى المعايير والممارسات المهنية على مستوى القطاع.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من أبوظبي للإعلام إلى الجامعة، بحضور هيثم الكثيري المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة في الشركة، والدكتور أحمد مراد- النائب المشارك لشؤون البحث العلمي بالجامعة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والطلبة.

وأكد الدكتور أحمد مراد أن استشراف فرص التعاون مع أبوظبي للإعلام، باعتبارها صرحاً إعلامياً رائداً، يعد فرصة لطلبة الجامعة لصقل مهاراتهم ومواهبهم الإعلامية على أيدي نخبة من المختصين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة بأهمية إعداد طلبة ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، وقياديين ومنتجين في مجتمعاتهم، علاوة على المساهمة في وضع الأسس التي تضمن وجود الكفاءات في مختلف مجالات العمل الإعلامي، مشيراً إلى أن الفرص التي تتيحها أبوظبي للإعلام خلال هذا اللقاء ثمينة ويجب على الطلبة استغلالها ووضع بصماتهم في المشهد الإعلامي الإماراتي.

من جانبه، قال هيثم الكثيري المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة في أبوظبي للإعلام: «تحرص أبوظبي للإعلام على المساهمة في دعم مختلف المبادرات والمؤسسات الوطنية التي تعزز من قدرات وإبداعات الشباب في كافة المجالات لتكون محطة جذب لطلبة الإعلام، ويتمكنوا من مواصلة مسيرة التميز والتفرّد في مختلف التخصصات، وذلك بما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية في هذا السياق».

وأشار الكثيري إلى أن شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام تتطلع إلى علاقتها مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتكون إضافة جديدة ومميزة ضمن قائمة البرامج التدريبية التي توفرها والتي تندرج ضمن سلسلة الزيارات التي بدأتها الشركة لمختلف المؤسسات، وذلك وفق استراتيجيتها التي تركز على تقديم برامج تلفزيونية تركز على البحث العلمي، وتطوير وتشجيع الكفاءات الشابة، وإظهار طاقاتهم وقدراتهم والمساهمة في تسليط الضوء عليها، ما يدعم استمرارية قطاع الإعلام ورفده بإعلاميين من الأجيال الواعدة والطموحة بالإضافة إلى التركيز على ابتكار إعلامي وطني هادف«.

وتضمن اللقاء عرضاً تعريفياً لقسم الإعلام والصناعات الإبداعية قدمه الدكتور أحمد المنصوري رئيس القسم، فيما قدم وفد أبوظبي للإعلام نبذة عامة عن الشراكة المرتقبة بين الطرفين، وشاركوا تجربتهم الإعلامية إلى جانب نبذة حول مشروع» الأفلام القصيرة" الذي يهدف إلى استقطاب عدد من طلبة الإعلام لإنتاج ثمانية أفلام ضمن فريق من المختصين في مجال الإنتاج الفني.

وقدّم الوفد دعوة للطلاب لخوض المجال الإعلامي بجاهزية والرغبة في التعلم والعطاء، فضلاً عن استعراض عدد من الأفلام القصيرة التي عملوا عليها لإلهام الطلبة وشجعتهم على التعليم والتدريب المستمر لصقل مهاراتهم.

وفي ختام اللقاء، أجرى الوفد الإعلامي من أبوظبي للإعلام اختبارات أداء للتعرف على مهارة التقديم لدى الطلبة في استديو جامعة الإمارات المزود بأحدث الأجهزة، وذلك بهدف تطوير الجانب العملي والمهني لديهم، والاطلاع على فرص التطوير والتحسين.