الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
تونس.. الحكومة تكلف الجيش بتوفير الخدمات خلال الإضراب
الكرملين: الاتصالات مع واشنطن ضرورية
البرهان: الحوار في السودان لا يستثني إلا المؤتمر الوطني
استمرار الضغوط الغربية ضرورة لإنقاذ لبنان
تفاقم خطر الانقسام في ليبيا
«الحوثي» يستغل معاناة المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية
اتفاق مصري إسرائيلي أوروبي لتصدير الغاز
الأردن يدعو إلى تكثيف جهود تحريك عملية السلام
مباحثات عراقية لتشكيل «حكومة خدمية»
تصعيد ميليشيات الحوثي يهدد بنسف الهدنة بالساحل الغربي لليمن
مكتبة محمد بن راشد.. استدامة الإبداع المعرفي
الأدباء الروس.. و«حرفة» الإبداع
ناشرون: «الإمارات لإدارة حقوق النسخ» ترسيخ لحماية الملكية الفكرية
الإيلاف الثقافي.. والمشترك الإنساني
أمبرتو آكابال.. حارس ذكريات الأسلاف!
6 جسور الأكثر سحراً في العالم
ضمن مهرجان أبوظبي.. «التعدد والوحدة» يعرض أعمال 10 فنانين يابانيين معاصرين
سراء عبدالعزيز تفوز بـ«النخلة الذهبية»
«أبوظبي للغة العربية» يواصل استقبال مشاركات جائزة «كنز الجيل»
القضاء الأمريكي: الفيلة هابي ليست شخصية اعتبارية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
زلزال محسوس في الدولة وليس له تأثير
زلزال محسوس في الدولة وليس له تأثير
15 يونيو 2022 10:56
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" اليوم زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 10:06 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وقال المركز - في بيان له - إن الزلزال كان محسوسا في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال
الإمارات
الأكثر قراءة
الإمارات
«الطوارئ والأزمات» تصدر قرارات جديدة بشأن «كورونا»
13 يونيو 2022
الإمارات
إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر مستجدات «كورونا» غداً الاثنين
12 يونيو 2022
دنيا
غرق سفينة محملة بالمواشي في ميناء سواكن السوداني
12 يونيو 2022
آخر الأخبار
الرياضي
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
اليوم 11:15
الإمارات
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
اليوم 11:04
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
عربي ودولي
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©