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زلزال محسوس في الدولة وليس له تأثير
زلزال محسوس في الدولة وليس له تأثير
15 يونيو 2022 10:56

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" اليوم زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 10:06 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وقال المركز - في بيان له - إن الزلزال كان محسوسا في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال
الإمارات
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