زلزال محسوس في الدولة وليس له تأثير

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" اليوم زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 10:06 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وقال المركز - في بيان له - إن الزلزال كان محسوسا في بعض مناطق الدولة وليس له تأثير.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي