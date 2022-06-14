مليار درهم ميزانية العام المقبل في جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، استمرار العمل وفق الخطط المستقبلية النوعية التي وضعتها الجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية المتميزة، وتقدمها وتطورها المستمر في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية، كونها إحدى الجامعات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن العمل يسير على قدمٍ وساق بجهود متكاملة لتطوير مرافق الجامعة كافة، ما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لكل أركان العملية التعليمية من الأساتذة والطلبة والهيئتين الإدارية والفنية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الـ/53/ لمجلس أمناء جامعة الشارقة الذي عقد، أمس بمبناها الرئيس.

كما اعتمد المجلس موازنة الجامعة لعام 2022/2023 وبلغت ملياراً وثلاثة وثمانين درهماً والتي ستسهم في تنفيذ وتشغيل جميع الجوانب التي من خلالها تؤدي أعمالها ورسالتها العلمية. واعتمد مجلس الأمناء أيضاً منح درجة الأستاذية، والدكتوراه الفخرية لعدد من الشخصيات الوطنية الرائدة من أصحاب الأعمال القيّمة في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية.

كما اعتمد المجلس تخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج لمختلف البرامج في فصل الربيع 2021/2022 بمجموع 1598 طالباً وطالبة، منهم 1352 لدرجة البكالوريوس، و12 طالبة في برنامج دبلوم الدراسات العليا، و219 في برامج الماجستير، و12 في برامج الدكتوراه. واطلع المجلس على تقرير خطة الجامعة لتوطين الوظائف وتضمن زيادة نسبة التوطين إلى 65%، ووجه بالعمل على زيادة النسبة لتشمل قطاعات وهيئات الجامعة كافة وفي مختلف المستويات الوظيفية. وتعرّف أعضاء المجلس خلال الاجتماع على مجموعة البرامج الأكاديمية المعتمدة التي ستطرحها الجامعة بداية العام الأكاديمي القادم، وهي 125 برنامجاً متوزعاً على مختلف الدرجات العلمية منها/16 دكتوراه، 49 «ماجستير»، 3 دبلومات دراسات عليا و57 «بكالوريوس»/. ووافق المجلس على تقرير لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي واعتمد عدداً من الموضوعات المقترحة من اللجنة الأكاديمية، ومنها البرامج الأكاديمية الجديدة كبرنامج ماجستير علوم في الروبوتات والماجستير في تقويم الأسنان وبرنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي، فيما اعتمد مقترحات إنشاء مركز التميز للطب العلاجي والتحويلي، ومركز التميز للشيخوخة الصحية. واطلع المجلس على التقارير الخاصة بالبحث العلمي في الجامعة وتصنيفها وأعداد الطلبة المسجلين في البرامج الأكاديمية وجدوى الاستمرار في طرحها، بالإضافة إلى تقارير استقطاب أعضاء هيئة التدريس.

مركز التميز للعلاجات والطب البحثي

ناقش الاجتماع مقترح إنشاء «مركز التميز للعلاجات والطب البحثي التطبيقي» الذي يستهدف مجموعات من الباحثين في مختلف التخصصات للكشف عن معضلات الأمراض المعقدة، وإيجاد خيارات علاج أفضل للمرضى المصابين بالسرطان والسكري والربو والأمراض النادرة، وتحقيق رسالة الطب البحثي التطبيقي في منفعة المجتمع. كما اطلع المجلس على تقرير قدمه الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، تناول فيه عدداً من الموضوعات شملت نظام التعليم المتبع في الجامعة للعام الأكاديمي 2021/ 2022م.