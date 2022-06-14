أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله

دبي (وام)

قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات واجب العزاء إلى العميد علي غانم المري مستشار شؤون الجنسية والإقامة، في وفاة المغفور له نجله الملازم أول «عبدالله علي غانم المري» وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الجافلية بدبي. وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حشر بن مكتوم خلال تقديمه العزاء لذوي الفقيد

كما قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي واجب العزاء إلى العميد علي غانم المري مستشار شؤون الجنسية والإقامة في وفاة المغفور له، بإذن الله، نجله الملازم أول «عبدالله علي غانم المري»، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الجافلية بدبي. وأعرب المعزون عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.