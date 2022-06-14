مريم المهيري: الإمارات تعمل بوتيرة فعالة لاستدامة أنظمتها الغذائية

أمستردام (الاتحاد)

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة إلى هولندا شارك خلالها في معرض التكنولوجيا الخضراء أمستردام 2022 ومعرض إكسبو فلورياد 2022، واللذين يمثلان منصات عالمية رائدة لأساليب وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، وبرفقة جمال المشرخ سفير الدولة لدى هولندا، والمفوض العام لجناح الدولة في معرض «فلورياد 2022»، تبادل أعضاء الوفد النقاش مع مجموعة من نظرائهم الهولنديين حول تبادل المعارف والخبرات، وأطّلعوا على العديد من التقنيات والحلول الابتكارية الزراعية الحديثة.

وزار الوفد خلال تواجده في هولندا معرض إكسبو فلورياد 2022 للبستنة والذي يقام مرة كل 10 سنوات، وتفقد خلال الزيارة جناح دولة الإمارات في المعرض المقام تحت عنوان «مدن المياه المالحة: حيث تلتقي الأرض بالبحر» والمقدم من وزارة الثقافة والشباب، ومؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان ومكتب المشاريع الوطنية، ويسلط الضوء على رحلة دولة الإمارات للاستدامة، ويتناول تفاصيل التكيف مع البيئة الصحراوية بمناخها الحار والجاف، وتحدي ندرة المياه العذبة، وقدرة القيادة الرشيدة على الاستفادة من الموارد المتاحة لتحويل الدولة إلى نموذج عالمي لقيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية

وزار الوفد المزرعة العائمة في مدينة روتردام بهولندا، والتي تعد المزرعة العائمة الأولى عالمياً وتضم مجموعة من رؤوس الثروة الحيوانية (40 بقرة) وتقوم بإنتاج الألبان الطازجة بطريقة مستدامة، وصديقة للبيئة باستخدام أساليب وتقنيات زراعية مبتكرة.

كما قام الوفد بجولة في معرض التكنولوجيا الخضراء أمستردام 2022، والذي يمثل تجمعاً عالمياً للمتخصصين في البستنة ومنصة رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، حيث اطلعوا على باقة واسعة من التقنيات والحلول الابتكارية.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري في كلمتها الافتتاحية ضمن مشاركتها في المعرض: «إن تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي يشهدان تزايداً في حدتهما عالمياً، ما يشكل تهديداً على حياة وسبل عيش الملايين من البشر، ومع توقعات بأن تأثيراتهما ستتصاعد خلال العقود القليلة المقبلة، نحن مدينون للأجيال المقبلة بالعمل وتعزيز التعاون لإيجاد طرق وحلول مبتكرة تضمن لهم مستقبلاً مشرقاً، مستقبل يتمتع بموارد وفيرة ومناخ أمن».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعمل بوتيرة فعالة على تحويل أنظمتها الغذائية إلى أنظمة مستدامة من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الحلول الابتكارية وتعزيز التعاون والشراكات بين كافة مكونات المجتمع المحلي في المقام الأول، والتعاون العالمي بشكل عام، ولقد وضعنا لأنفسنا هدف طموح لجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأمن الغذائي القائم على الابتكار، ومُصّدراً رئيساً لحلول التقنيات الزراعية الذكية مناخياً.

مجالات التعاون

سلط كل من جمال المشرخ سفير الدولة لدى هولندا، ولودي إمبرختس سفير هولندا لدى الإمارات، الضوء على مجالات التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، كما استعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة توجهات الدولة نحو أنظمة غذائية مستدامة، وقدمت مجموعة الوصل لإدارة الأصول شرحاً حول مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء - مدينة التكنولوجيا الزراعية الرائدة في دبي.

وضمن الزيارة، وبحضور معالي مريم المهيري، وقع جمال المشرخ ويان كيس غويت، نائب وزير الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في هولندا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في بناء وإيجاد أنظمة غذائية مستدامة وذكية مناخياً.

ووفقاً للمذكرة، ستعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء الهولندية معاً لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاعتماد على حلول قائمة على التكنولوجيا لتعزيز قدرات القطاع الزراعي مع التركيز على البستنة وإنتاج الدواجن وتصنيع الغذاء، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في الزراعة المسؤولة وتسهيل تبادل الأعمال التجارية الزراعية.