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السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
السفير التونسي: 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس
15 يونيو 2022 01:56

أبوظبي (وام)

 قال المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة: إن يوم 14 يونيو يمثل ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والإمارات، إذ ترجع العلاقات الثنائية إلى مثل هذا اليوم من عام 1972، تاريخ تقديم أول سفير تونسي أوراق اعتماده إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه». 
وقال السفير التنونسي، في كلمة له بهذه المناسبة: «على مدار خمسة عقود مضت، اتسمت العلاقات التونسية - الإماراتية بالرسوخ والتميز، مستندة إلى روابط تاريخية عريقة، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وشكلت زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى تونس سنة 1974، وما تركته من أثر كبير على طبيعة العلاقات التونسية - الإماراتية ولاتزال شواهده قائمة إلى اليوم نقطة الانطلاق للتعاون المشترك في مجالات متعددة ومتنوعة». 
ووصف المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، العلاقات التونسية الإماراتية بأنها حركية إيجابية وبارزة، تتجلى أساساً في التواصل المتميز بين قيادتي البلدين، والذي كان آخره زيارة رئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيد يوم 14 مايو 2022، إلى أبوظبي، لأداء واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولقاؤه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي كانت مناسبة متجددة للتأكيد على متانة العلاقات التونسية الإماراتية، والرغبة الصادقة في مزيد من تعزيزها والارتقاء بها إلى أرفع المستويات. وعلى صعيد التعاون التونسي الإماراتي، قال بنميم: «تشهد العلاقات حركة متنامية في عديد المجالات، لاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والرياضية، وشهدت العلاقات التجارية تعاوناً وثيقاً، تجلى بالخصوص في ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ سنة 2021 حوالي 240 مليون دولار (741 مليون دينار)، بزيادة 29% مقارنة بسنة 2020، مع ارتفاع عدد الشركات التونسية المصدرة إلى دولة الإمارات لتبلغ حوالي 228 شركة».

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