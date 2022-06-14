تعزيز الخدمات الطبية للأسنان لكبار المواطنين

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الحكومية، وبحث سبل تطوير مختلف القطاعات وتوفير أفضل الخدمات الحكومية لدى الدوائر والهيئات، وأصدر عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة تحقيق رؤية الإمارة التنموية.

فقد أصدر المجلس القرار رقم (15) لسنة 2022 بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السابع عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، ونص على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السابع عشر يوم الخميس الموافق 01 ذي الحجة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022، على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس المعنية فيما بين أدوار الانعقاد.

كما أصدر المجلس القرار رقم (16) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، ونص على أن يشكل المجلس برئاسة السيد سالم يوسف القصير، وعضوية كل من السيد أحمد سعيد الجروان والسيد وليد إبراهيم الصايغ والدكتور ناصر الهتلان القحطاني والدكتور عزام حسين ارميلي.

وأصدر المجلس أيضاً القرار رقم (17) لسنة 2022 م، بشأن تعيين أمين عام لجائزة الشارقة في المالية العامة، ونص على أن يعين الشيخ راشد بن صقر بن حمد القاسمي أميناً عاماً للجائزة بالإضافة لمهام عمله. ووفقاً للقرار، يكون للأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة ممارسة الاختصاصات الآتية:. - اقتراح الخطة الاستراتيجية والتسويقية للجائزة وعرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها، ثم رفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها. - القيام بأعمال التنسيق العام للجائزة والإشراف الإداري والمالي على أعمالها. - القيام بأعمال التسويق والترويج للجائزة وفق الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء. - التعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها وآلية الترشيح بناء على دليل الجائزة المعتمد. - تلقي طلبات الترشيح للجائزة وتصنيفها ورفع التقارير إلى مجلس الأمناء بشأنها، والتنسيق مع لجنة التحكيم وفرق التقييم لفرز الطلبات وتوزيعها على فرق العمل. - التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في الجائزة ومجلس الأمناء ولجنة التحكيم، ويكون له دون غيره إجراء المخاطبات اللازمة لذلك. - إعداد مراسم حفل إطلاق الجائزة بعد اعتمادها من مجلس الأمناء. - إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس الأمناء بالتنسيق مع رئيس المجلس، وحضور اجتماعات المجلس وتدوين جميع توصياته وقراراته في المحاضر. - أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء.

لجنة الأفلام والمحتوى

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتشكيل لجنة الشارقة للأفلام والمحتوى تعنى بالعمل على جعل إمارة الشارقة الوجهة المثالية لصانعي المحتوى الإعلامي والسينمائي من مسلسلات وأفلام، وتسهم في جعلها وجهة مثالية لشركات الإنتاج لتصوير الأعمال السينمائية وصناعة المحتوى. وتعزيزاً للقيم الاجتماعية والارتقاء بجودة المحتوى السينمائي، تكلف اللجنة بالدور الرقابي على الأفلام التي ستعرض في دور العرض السينمائية في إمارة الشارقة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الاتحادية المعنية.

خدمات طبية

أصدر المجلس القرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى دعم وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومساعدة أسرهم، من خلال توفير الدعم للخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تكلف دائرة الخدمات الاجتماعية بتقديم الدعم المالي المباشر لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين المسجلين لديها، وفقاً لأحكام هذا القرار. كما نص القرار على أن تختص دائرة الخدمات الاجتماعية في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار بالآتي: - توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين بالتنسيق مع المؤسسات والمنشآت المتخصصة بذلك. - إنشاء قاعدة بيانات بالمستفيدين من دعم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان من كبار السن المواطنين. - التحقق من استيفاء الشروط الواردة في المادة (3) من هذا القرار للاستفادة من دعم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان، وإحالة المستفيدين للجهات الطبية والعلاجية المختصة. - إبرام العقود والاتفاقيات مع مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة والمؤسسات والمنشآت التخصصية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان. - المتابعة الدورية وتقييم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان المقدمة من المؤسسات والمنشآت المتعاقدة مع الدائرة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأنها. واطلع المجلس خلال اجتماعه على تقرير الحساب الختامي لعام 2021، والذي تضمن الخلاصة التنفيذية للحساب الختامي مع بيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.