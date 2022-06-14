اتفاقية بين «جامعة الفجيرة» و«تنافسية الكوادر الإماراتية»

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الفجيرة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بهدف تطوير قطاع التمريض والارتقاء بالعمل الطبي بالدولة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين.

وقّع الاتفاقية، معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، وغنَام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، على الأهمية التي تشغلها مهنة التمريض على المستويين الإنساني والمجتمعي، ودورها المحوري في تطوير منظومة القطاع الصحي بما يسهم في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة، منوّهاً سموه إلى ضرورة تشجيع الشباب على الانخراط في دراسة هذا التخصص المهم، وتعزيزه بالممارسات التقنية الحديثة والأنظمة التعليمية التي تسهم في تطويره وتحقيق انتشاره.

وأضاف سموه، أن إمارة الفجيرة، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تحرص على تحقيق الاستثمار الأمثل في مهنة التمريض، عبر تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية والصحية، بما يضمن توفير الموارد التقنية والبشرية التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الطبي.

وتتضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها، تطبيق برنامج «تطوير كوادر قطاع التمريض»، الذي أُطلق في مارس الماضي ضمن الحزمة الثانية من مبادرات برنامج «نافس»، والذي يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التمريض عبر المنح الدراسية المدفوعة، وبرنامج المساعد الصحي لخريجي «الثانوية»، والدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض.