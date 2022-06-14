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11.5 مليون درهم من «صندوق الزكاة» لمساعدة 1254 أسرة
11.5 مليون درهم من «صندوق الزكاة» لمساعدة 1254 أسرة
15 يونيو 2022 01:56

أبوظبي (وام)

 اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة 11 مليوناً و534 ألفاً و502 درهم مساعدات لـ1254 أسرة.  جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة، وأكد فيها على مبدأ الشفافية والحوكمة المعتمدة التي يتحلى بها الصندوق في توزيع الزكاة، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. 
وتفصيلاً وحول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها والتي اعتمدها الصندوق خلال شهر مايو الماضي.. جاء مشروع «مودة» الموجه للمواطنة زوجة الأجنبي ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، وبلغت مصروفاته 3 ملايين و252 ألف درهم لـ 217 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «مودة» الموجه للمطلقات وبلغ إجمالي مصروفاته مليوناً و656 ألف درهم لـ 128 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع داعم «ضعف الدخل» وبلغ إجمالي مصروفات المشروع مليوناً و656 ألفاً و900 درهم لـ 269 عائلة مستحقة، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع حسب المستفيدين منها.

صندوق الزكاة
الإمارات
الإحاطة الإعلامية
عبد الرحمن سلمان الحمادي
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